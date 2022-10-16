به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به عنوان یکی از اعضای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منصوب کرد.

مدیرعامل کانون با استناد به بند (۴) ماده (۵) اساسنامه این بنیاد مصوب ۹ خرداد ۱۳۸۵ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از اعضای حقوقی هیأت امنا این مؤسسه است.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت امنا بنیاد، در این حکم با استناد به همین بند اساسنامه، مدیرعامل کانون را به این سمت منصوب و برای وی و دیگر اعضای هیأت آرزوی موفقیت در زمینه تحقق اهداف بنیاد و انجام وظایف محوله کرده است.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای یک مؤسسه مؤسسه‌ی فرهنگی، هنری، غیرانتفاعی، غیردولتی و ایرانی است که شخصیت حقوقی مستقل دارد و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامی فعالیت می‌کند.

هدف از تأسیس این بنیاد، تبیین، تقویت و ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی ایرانی از طریق این صنعت با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان، حمایت کامل از ظرفیت‌های موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی‌سازی و تقویت تولیدات داخلی، حمایت و نظارت بر گسترش فرآیند تولید، تأمین، واردات، صادرات، آماده سازی، تکثیر و توزیع انواع بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای و تلاش در جهت تولید و تأمین دانش فنی و نیز امکانات و تجهیزات وابسته به آن در تمامی حوزه‌ها و قالب متفاوت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تعیین شده است.