به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، شیوه‌نامۀ اجرایی پانزدهمین دورۀ جشنواره بین‌المللی حرکت در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

دکتر اسلامی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی با ابلاغ این شیوه‌نامه از افزودن موضوعات جدید همچون کرسی‌های نقد و مناظره علمی، اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی، مستندسازی موضوعات و چهره‌های خاص علمی کشور، نوآوری‌های اجتماعی و فعالیت‌های عام‌المنفعه دانشجویی در راستای مسئولیت اجتماعی با تاکید بر مناطق کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر به بخش ویژۀ جشنوارۀ پانزدهم حرکت خبر داد.

بنا به اعلام مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برای ارائۀ آموزش‌های تکمیلی قابل دسترس و ارزان‌قیمت، ارتباط با صنعت، کار گروهی، تعاملات علمی استاد و دانشجو، توسعۀ علمی و تلاش برای انقلاب علمی و جبران عقب ماندگی‌ها، اقتصاد مولد و دانش بنیان، چرخش نخبگان و بازگشت متخصصان، حفظ ارتباط و تعامل با دانشجویان و مهاجران ایرانی خارج از کشور، ارتباطات بین‌المللی علمی، جذب دانشمندان، متخصصان و دانشجویان بین‌المللی در داخل، توج، خدمات داوطلبانه در نظام دانشگاهی، همکاری و ارتباط دانشجویان و طلاب برای اجرای فعالیت‌های علمی مشترک امتیاز ویژه درنظر گرفته شده است.

دانشگاه‌ها ومؤسسه‌های آموزش‌عالی کشور می‌توانند از ۱۶ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ آثار برگزیدۀ دانشجویان انجمن‌های علمی و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی را برای ثبت و شرکت در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت در سایت festival.dmsrt.ir بارگذاری کنند.