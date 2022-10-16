تغییرات در مدیریت شهرداری تهران به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در حاشیه نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به انتصابات اخیر شهرداری اظهار کرد: ما سه نیروی جدید به کار گرفتیم و ۱۵ نفر ابقاء شده و چهار نفر جابجا شدند که هر سه نفر از خانواده شهرداری هستند.

وی ادامه داد: شهرداران مناطق ۶ و ۱۰ از بدنه شهرداری تهران و منطقه ۴ شهردار سابق کرج است. امیدواریم بتوانیم خدمت گذار شایسته ای برای مردم باشیم. امسال نوع مواجهه با موضوعات به ویژه از مردادماه که شنبه‌های امید و افتخار را آغاز کرده‌ایم، تغییر کرده و از بهمن ماه نیز تا پایان سال همه روزه افتتاح و کلنگ‌زنی انجام می‌دهیم. تشدید فعالیت و جنب و جوش در حوزه مدیریت شهری و ارائه خدمات به مردم مدنظر است و امیدواریم با ترکیب جدید بتوانیم خدمتگذار باشیم.

شهردار تهران با بیان اینکه سه نفر از افرادی که جابجا شده‌اند به عنوان مشاور انتخاب شدند که کارآمدی ویژه ای دارند و می‌توانند پروژه‌هایی تعریف کنند، خاطرنشان کرد: اساس بر این است که خدمات کارآمدتر باشد. اصل تثبیت شرایط است جز در مواردی که نیاز به تغییر باشد.

وی با اعلام اینکه تغییر مدیریت در شهرداری به اتمام رسیده است، گفت: حدود پنج ماه است برای این تصمیم کار می‌کنیم و ۳۳ پارامتر را ارزیابی کرده‌ایم. تک تک شهرداران شبانه روزی تلاش کردند. به نوعی بیش از توان انجام وظیفه کردند و ما راضی هستیم، اما با نقشه راهی که داریم بازچرخانی عناصر را انجام داده‌ایم تا بتوانیم خدمات ویژه ای ارائه دهیم و شرایط مطلوب‌تری برای ارائه خدمات داشته باشیم.

شهردار تهران در خصوص کاهش زمان صدور پروانه یادآور شد: مصوبه‌ای در این زمینه در سال ۷۱ وجود دارد و ۳۰ سال شهر و کشور به همین منوال جلو می‌رود؛ قانون زمانی اجرایی می‌شود که بر اساس بستر اطلاعاتی ذی مدخلان صدور پروانه در کسری از روز انجام شود. در این راستا برهم انباشتگی اطلاعات تمام مجموعه‌های مرتبط مورد نیاز است و مبتنی بر آن می‌توان در کسری از روز پروانه صادر کرد.

وی افزود: تا این مقطع تلاش ما این بوده که زمان صدور پروانه شهرسازی به کمتر از دو هفته کاهش پیدا کند تا برای کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند، محل اعتبار باشد؛ پروانه ساخت نیاز به صدور مجوز دارد و ناظر بر شرایط زمین و بارگذاری است تا بتوان اقتضا فنی را برای یک ساختمان و بنا ایجاد کرد؛ برای مجوز نما تلاش این بوده که برای رفع معطلی از بانک نما استفاده کرده و بر اساس سلیقه شهروندان بر آن بیفزاییم.

زاکانی در پایان یادآور شد: زمان صدور پروانه در برخی مناطق زیر ۶۰ روز است و در برخی مناطق تا ۱۵۰ روز کاهش پیدا کرده و همچنان در حال تسریع و تسهیل هستیم تا امکان ساخت و ساز را برای همگان داشته باشیم. توانستیم رکوردی را خلق کنیم اما راضی نیستیم. ما مدیریت مشارکتی را پیش بینی کرده ایم.