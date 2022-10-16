کشف و استعدادیابی نخبگان کم بضاعت در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میری ظهر یکشنبه در نشست با رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری و حمایت گسترده از جامعه نخبگان کم‌بضاعت و کم‌برخوردار اظهار داشت: در این تفاهم‌نامه توسعه زمینه‌های همکاری نخبگان جهت رفع فقر و محرومیت با محوریت استعدادیابی و کشف نخبگان در میان دانش‌آموزان و دانشجویان جامعه هدف کمیته امداد و نیازمندان، در نظر گرفته شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر افزود: در تلاشیم زمینه مشارکت نخبگان در ارائه راهکارهای خلاقانه و مؤثر در حوزه محرومیت‌زدایی فراهم شود.

وی خواستار تسهیل در به کارگیری دانشجویان مستعد و نخبه مورد حمایت در شرکت‌های دانش‌بنیان شد و خاطرنشان کرد: کمیته امداد در قالب این تفاهم‌نامه، نخبگان و استعدادهای برتر جامعه هدف را برای دریافت تسهیلات حمایتی به بنیاد ملی نخبگان معرفی می‌کند.

میری بیان کرد: معرفی موضوعات اولویت‏‌دار استان در حوزه رفع محرومیت و فقرزدایی، تسهیل اجرای طرح‌های استعدادیابی و هدایت تحصیلی دانش ‏آموزان و دانشجویان تحت پوشش، معرفی نخبگان و استعدادهای برتر تحت پوشش امداد جهت دریافت تسهیلات حمایتی بنیاد و تأمین زیرساخت‌ها جهت اجرای دوره‌ها و اردوهای آموزشی و تربیتی در مناطق محروم، از دیگر وظایفی است که در این همکاری در دستور کار کمیته امداد خواهد بود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: همکاری در برگزاری رویدادهای استعدادیابی و کارآفرینی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه فناوری و مشاغل نوین جهت مددجویان تحت حمایت از موارد دیگر این تفاهم نامه است.

زمینه مشارکت فعالانه نخبگان در حوزه محرومیت‌زدایی فراهم شود

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر در این مراسم به ضرورت مشارکت نخبگان برای حل مسئله فقر در کشور تاکید کرد و افزود: باید زمینه مشارکت فعالانه نخبگان در ارائه راهکارهای خلاقانه و مؤثر در حوزه محرومیت‌زدایی فراهم شود.

الله‌کرم اخلاقی با اشاره به انعقاد تفاهم‌‏نامه همکاری بنیاد و کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور توسعه همکاری‏‏‌ها، گفت: این تفاهم‌نامه به منظور ایفای مسئولیت اجتماعی نخبگان و ایجاد زمینه‌های مشارکت در ارائه راه‌کارهای هوشمندانه، راهبردی و خلاق در حوزه مسائل فقر و محرومیت‏‌زدایی با محوریت استعدادیابی و کشف نخبگان در میان دانش‌آموزان و دانشجویان محروم و کم بضاعت منعقد شده است.