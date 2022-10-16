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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۷

حمله پهپادی ترکیه به شمال اربیل

حمله پهپادی ترکیه به شمال اربیل

منابع عراقی از حمله جدید پهپادی ترکیه به شمال این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، منابع عراقی از حمله جدید هوایی ترکیه به مناطقی از شمال این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، پهپادهای ترکیه امروز یکشنبه به ناحیه سیدکان از توابع شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق حمله کردند.

یک منبع محلی گفت که این حمله به منطقه «کویستان خیره» صورت گرفته است.

منبع مذکور افزود که در این حمله یک شهروند غیرنظامی مجروح شده است.

جزئیات بیشتری منتشر نشده است.

لازم به ذکر است که ترکیه از مدت ها پیش به بهانه مقابله با گروهک تروریستی پ. ک.ک تمامیت ارضی عراق را نقض می کند. آنکارا تقریباً به طور روزانه مناطقی از شمال عراق را آماج حملات هوایی خود قرار می دهد و اعتراضات عراق هم راه به جایی نبرده است.

کد مطلب 5610188

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    نظرات

    • samad IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
      1 1
      پاسخ
      ماتُرکها ازحملات ترکیه به مناطق کردستان عراق وسوریه حمایت وپشتیبانی می نماییم.

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