۱۴۳۵ روستای آذربایجان غربی از نعمت گاز بهره مند هستند

علیرضا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون از ۲ هزار و ۵۴۶ روستای قابل گاز رسانی در آذربایجان‌غربی، یک هزار و ۴۳۵ روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، افزود: بیش از ۲۱۶ هزار و ۹۰۷ خانوار روستانشین آذربایجان‌غربی از نعمت گاز بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست سال جاری، ۲ هزار و ۶۲۰ میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف شد، گفت: میزان مصرف گاز طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش یافته است.

شیخی در توضیح کاهش سه درصدی مصرف گاز در آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: این کاهش مصرف مربوط به محدودیت‌های اعمال شده در بخش نیروگاهی بوده که به مقدار ۲۲۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی انجام شده است.

وی با بیان اینکه بیشتری گاز مصرفی در سال جاری مربوط به بخش نیروگاهی بوده است، افزود: طی ۶ ماه گذشته ۹۹۶ هزار مترمکعب گاز در بخش نیروگاهی، ۸۷۰ هزار متر مکعب در بخش خانگی و تجاری، ۴۶۰ هزار متر مکعب در بخش صنایع و ۲۹۴ هزار متر مکعب نیز در بخش CNG مصرف شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه گازرسانی در مناطق مرزی استان همچنان ادامه دارد، گفت: طی سال جاری بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ اشتراک جدید گاز در استان پذیرش شد که از این تعداد هشت هزار و ۴۱۱ مشترک شهری و حدود پنج هزار نیز مشترک روستایی است.

وی با بیان اینکه طی سال جاری پنج هزار و ۹۸۶ علمک گاز در آذربایجان‌غربی نصب شده است، اضافه کرد: از این تعداد نیز یک هزار و ۲۵۳ فقره شهری و چهار هزار و ۷۲۴ فقره روستایی است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اعلام اینکه تاکنون ۴۹۲ هزار و ۸۲۶ علمک در کل استان نصب شده است، یادآور شد: این تعداد انشعاب، گاز بیش از یک میلیون و ۱۱۷ هزار مشترک را فراهم می‌کند.