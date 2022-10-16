توافق ترسیم های مرزهای دریایی اواخر ماه جاری نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، «الیاس ابو صعب» نماینده پارلمان لبنان گفت که احتمال دارد توافق ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی ۲۶ و ۲۷ اکتبر جاری نهایی شود.

الیاس بو صعب که نماینده رئیس جمهور لبنان در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی است، تصریح کرد که آموس هوکشتاین میانجی آمریکایی در مذاکرات مرزهای دریایی به خوبی می‌داند که لبنان نمی‌تواند یک معاهده بین المللی با رژیم صهیونیستی را منعقد کند، چرا که این رژیم دشمن لبنان است.

این نماینده پارلمان لبنان ادامه داد: نکاتی را که آمریکا در پیشنهاد خود گنجانده است در نامه‌ای به تل آویو و بیروت اعلام می‌کند و دو طرف نظر خود را در این زمینه اعلام می‌کنند و احتمال دارد ۲۶ و ۲۷ ماه جاری طرفین نظرات خود را طی نامه‌ای در الناقوره و با اشراف سازمان ملل اعلام کنند.

گفتنی است که مذاکرات غیر مستقیم در زمینه ترسیم مرزهای دریایی از سال ۲۰۲۰ با میانجی‌گری آمریکا میان بیروت و تل آویو آغاز شد. مقامات لبنانی بدون مشورت همه جریان‌های سیاسی این کشور در ابتدا خواهان در اختیار گرفتن ۸۶۰ کیلومتر از آب‌های سرزمینی خود شدند اما پس از آن در پی اعتراضات داخلی پیشنهاد خود را تغییر داده و ۱۴۳۰ کیلومتر دیگر از مناطق دریایی را نیز خواهان شدند. بخشی از این درخواست شامل میدان گازی کاریش می‌شود که رژیم صهیونیستی خواهان سیطره کامل بر آن است.