مزایده ۵ هزار معدن از فردا شروع می شود/ مزایده معادن تهران از آذر

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مواردی که همواره از سوی کارشناسان و متولیان برای رهایی از اقتصاد تک محصولی مورد اشاره قرار می‌گیرد، استفاده از پتانسیل‌های معادن است. به اعتقاد کارشناسان فعال سازی معادن هم مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی را تأمین و هم بسیاری از واحدهای تولیدی را از واردات مواد اولیه بی نیاز خواهد کرد.

بر همین اساس، مزایده معادن یکی از راه‌هایی است که می‌توان از طریق آن به فعال سازی معادن و در پی آن افزایش اشتغال، درآمد و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدکننده پرداخت.

در همین راستا نیز ۳۱ استان کشور به اضافه جنوب کرمان برای قرار گرفتن در پروسه مزایده به ۴ بخش تقسیم شده اند و از فردا ۲۶ مهر ماه، ۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده و معدن که شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهی اکتشاف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه می‌شود، به صورت مزایده در اختیار متقاضیان قرار داده خواهد شد.

این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام و متقاضیان می‌توانند در این سامانه قیمت‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند. نکته قابل توجه آنکه در این دور از مزایده برای جلوگیری از بروز شبه دلالی، علاوه بر صلاحیت مالی، صلاحیت فنی متقاضیان نیز بررسی خواهد شد.

البته با توجه به بخش بندی صورت گرفته، مزایده‌ها از ۲۶ مهر تا ۲۶ آذر ماه خواهد بود که به عنوان مزایده نزدیک به ۵۰ محدوده معدنی استان تهران در آذر ماه انجام خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند از طریق سازمان نظام مهندسی معادن یا اداره کل صمت استان خود در زمان کوتاهی صلاحیت فنی و مالی خود را دریافت کنند که این گواهی به مدت یک سال و در کل کشور اعتبار دارد.