علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نشست صبح امروز این کمیسیون با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های موجود این وزارتخانه و بخش‌های زیر مجموعه آنکه در حال بررسی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است، به اطلاع سید صولت مرتضوی رسید.

وی بیان کرد: قول همکاری بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها در صورت رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح سامانه رفاه ایرانیان، گفت: در ادامه جلسه ضرورت اصلاح این سامانه بر اساس دهک بندی دقیق خانوارها مطابق با درآمد، ثروت و هزینه آنها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین به موضوع نقش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ بر برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی اشاره شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت در فرآیند اداره بخش‌های مختلف اقتصادی و مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تاکید اعضای کمیسیون و مورد تأیید وزیر پیشنهادی قرار گرفت و مقرر شد در صورت اعتماد مجلس به مرتضوی، تعامل کمیسیون با وی تداوم پیدا کند.