  1. سیاست
  2. مجلس
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۶

در جلسه با صولت مرتضوی مطرح شد؛

تاکید بر شفافیت در اداره بخش‌های اقتصادی و مردمی وزارت کار

تاکید بر شفافیت در اداره بخش‌های اقتصادی و مردمی وزارت کار

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر پیشنهادی کار، گفت: در این جلسه نمایندگان بر ضرورت شفافیت در اداره بخش‌های مختلف اقتصادی و مردمی این وزارتخانه تاکید کردند.

علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نشست صبح امروز این کمیسیون با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های موجود این وزارتخانه و بخش‌های زیر مجموعه آنکه در حال بررسی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است، به اطلاع سید صولت مرتضوی رسید.

وی بیان کرد: قول همکاری بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها در صورت رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح سامانه رفاه ایرانیان، گفت: در ادامه جلسه ضرورت اصلاح این سامانه بر اساس دهک بندی دقیق خانوارها مطابق با درآمد، ثروت و هزینه آنها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین به موضوع نقش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ بر برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی اشاره شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت در فرآیند اداره بخش‌های مختلف اقتصادی و مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تاکید اعضای کمیسیون و مورد تأیید وزیر پیشنهادی قرار گرفت و مقرر شد در صورت اعتماد مجلس به مرتضوی، تعامل کمیسیون با وی تداوم پیدا کند.

کد مطلب 5610882
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها