  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

حداکثر زمان برای پرونده های کمیسیون ماده ۷ یک هفته تعیین شد

حداکثر زمان برای پرونده های کمیسیون ماده ۷ یک هفته تعیین شد

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اعلام کرد: برای تسریع در بررسی پرونده‌های کمیسیون ماده هفت، مهلت اظهار نظر اعضا یک هفته تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون شهرسازی برای بررسی وضعیت کمیسیون ماده هفت، اظهار کرد: در کمیسیون مرکزی یک عضو سه پرونده باقی مانده داشت و به دلیل قطعی سامانه، وضعیت بلاتکلیف بود. بیشترین ماندگاری پرونده در سامانه پنج مورد بود که طبیعی است.

وی افزود: میانگین ماندگاری پرونده مناطق در سامانه برای اعضای شورا ۵۰ مورد اما در برخی مناطق ۱۵۰ مورد است. تصمیم بر این شد که اظهار نظر اعضای کمیسیون یک هفته باشد تا بتوان پرونده‌ها را به سرعت بررسی کرد.

کد خبر 6577318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها