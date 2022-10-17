  1. سیاست
  2. دولت
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۵

خیاطیان:

پیش‌نویس طرح «جذب و بازگشت نخبگان» به دولت ارائه شد

پیش‌نویس طرح «جذب و بازگشت نخبگان» به دولت ارائه شد

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از ارائه طرح پیش‌نویس آیین‌نامه «جذب، نگهداشت و زمینه‌سازی برای اثرگذاری و بازگشت نخبگان» از سوی این مرکز به دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از ارائه طرح پیش‌نویس آئین‌نامه «جذب، نگهداشت و زمینه‌سازی برای اثرگذاری و بازگشت نخبگان» از سوی این مرکز به دولت خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرایی‌سازی دستور رئیس جمهور و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم فراهم‌سازی شرایط نگهداشت نخبگان در داخل کشور و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، استفاده از دانش و ظرفیت آنان در ارتقای علوم، تحقیقات و فناوری کشور و همچنین ایجاد زمینه‌های مهاجرت معکوس آنها، پیش‌نویس آئین‌نامه «جذب، نگهداشت و زمینه‌سازی برای اثرگذاری و بازگشت نخبگان» به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان تدوین و در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افزود: بر اساس این طرح که با هدف ایجاد زمینه‌های لازم جهت جذب و نگهداشت نخبگان و بهره‌گیری از دانش و ظرفیت‌های علمی و تخصصی مؤثر آنان و همچنین زمینه‌سازی برای بازگشت نخبگان به کشور در ۲۱ ماده تهیه شده است، دستگاه‌های اجرایی ملزم می‌شوند شرایط لازم را برای اثرگذاری و مشارکت نخبگان در فرایندهای تحول آفرین کشور فراهم سازند.

خیاطیان در ادامه به جزئیاتی از این طرح اشاره و تصریح کرد: تدوین و اجرای برنامه ارتقا زیرساخت‌های شبکه آزمایشگاهی و بهره‌مندی نخبگان از ظرفیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی آزمایشگاه‌های تخصصی، ایجاد زمینه‌های لازم برای پذیرش برگزیدگان المپیادی‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های معتبر، تشکیل کانون‌های تفکر نخبگانی در دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت فعال نخبگان در فرایندهای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی و طراحی و اجرای کلان پروژه‌های ملی توسعه‌ای امید آفرین و تحول‌ساز در حوزه‌های هوش مصنوعی، مواد پیشرفته، زیست فناوری و پزشکی بازساختی، رایانش، ارتباطات و امنیت کوانتومی و امنیت غذایی از جمله مواردی است که در این آئین‌نامه با هدف پیشگیری از مهاجرت نخبگان و زمینه‌سازی برای اثرگذاری بیشتر آنان در فرایندهای توسعه کشور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این پیشنهاد در جهت افزایش گردش نخبگانی و بازگشت متخصصین به کشور، موضوعاتی همچون ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، آموزشی، فناوری، صنعتی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین تسهیل راه‌اندازی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان توسط آنان مدنظر قرار گرفته است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین به دیگر جنبه‌های مورد اشاره در پیش‌نویس آئین‌نامه «جذب، نگهداشت و زمینه‌سازی برای اثرگذاری و بازگشت نخبگان» اشاره کرد و گفت: علاوه بر موارد فوق، در جهت ارتقا معیشت و منزلت اجتماعی نخبگان، مواردی همچون تهیه و اجرای طرح مسکن ملی نخبگان و جذب و استخدام آنان در مراکز علمی، شرکت‌های بزرگ خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و دستگاه‌های اجرایی، مدنظر آئین نامه بوده است.

خیاطیان گفت: موضوع بررسی و رصد وضعیت نخبگان کشور و ارائه راهبردهای اجرایی در این حوزه از موضوعاتی بوده که رئیس جمهور از ابتدای دولت مردمی سیزدهم به این مرکز واگذار کرده است.

کد مطلب 5610967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها