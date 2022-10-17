به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از ارائه طرح پیش‌نویس آئین‌نامه «جذب، نگهداشت و زمینه‌سازی برای اثرگذاری و بازگشت نخبگان» از سوی این مرکز به دولت خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرایی‌سازی دستور رئیس جمهور و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم فراهم‌سازی شرایط نگهداشت نخبگان در داخل کشور و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، استفاده از دانش و ظرفیت آنان در ارتقای علوم، تحقیقات و فناوری کشور و همچنین ایجاد زمینه‌های مهاجرت معکوس آنها، پیش‌نویس آئین‌نامه «جذب، نگهداشت و زمینه‌سازی برای اثرگذاری و بازگشت نخبگان» به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان تدوین و در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افزود: بر اساس این طرح که با هدف ایجاد زمینه‌های لازم جهت جذب و نگهداشت نخبگان و بهره‌گیری از دانش و ظرفیت‌های علمی و تخصصی مؤثر آنان و همچنین زمینه‌سازی برای بازگشت نخبگان به کشور در ۲۱ ماده تهیه شده است، دستگاه‌های اجرایی ملزم می‌شوند شرایط لازم را برای اثرگذاری و مشارکت نخبگان در فرایندهای تحول آفرین کشور فراهم سازند.

خیاطیان در ادامه به جزئیاتی از این طرح اشاره و تصریح کرد: تدوین و اجرای برنامه ارتقا زیرساخت‌های شبکه آزمایشگاهی و بهره‌مندی نخبگان از ظرفیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی آزمایشگاه‌های تخصصی، ایجاد زمینه‌های لازم برای پذیرش برگزیدگان المپیادی‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های معتبر، تشکیل کانون‌های تفکر نخبگانی در دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت فعال نخبگان در فرایندهای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی و طراحی و اجرای کلان پروژه‌های ملی توسعه‌ای امید آفرین و تحول‌ساز در حوزه‌های هوش مصنوعی، مواد پیشرفته، زیست فناوری و پزشکی بازساختی، رایانش، ارتباطات و امنیت کوانتومی و امنیت غذایی از جمله مواردی است که در این آئین‌نامه با هدف پیشگیری از مهاجرت نخبگان و زمینه‌سازی برای اثرگذاری بیشتر آنان در فرایندهای توسعه کشور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این پیشنهاد در جهت افزایش گردش نخبگانی و بازگشت متخصصین به کشور، موضوعاتی همچون ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، آموزشی، فناوری، صنعتی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین تسهیل راه‌اندازی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان توسط آنان مدنظر قرار گرفته است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین به دیگر جنبه‌های مورد اشاره در پیش‌نویس آئین‌نامه «جذب، نگهداشت و زمینه‌سازی برای اثرگذاری و بازگشت نخبگان» اشاره کرد و گفت: علاوه بر موارد فوق، در جهت ارتقا معیشت و منزلت اجتماعی نخبگان، مواردی همچون تهیه و اجرای طرح مسکن ملی نخبگان و جذب و استخدام آنان در مراکز علمی، شرکت‌های بزرگ خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و دستگاه‌های اجرایی، مدنظر آئین نامه بوده است.

خیاطیان گفت: موضوع بررسی و رصد وضعیت نخبگان کشور و ارائه راهبردهای اجرایی در این حوزه از موضوعاتی بوده که رئیس جمهور از ابتدای دولت مردمی سیزدهم به این مرکز واگذار کرده است.