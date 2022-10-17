انفجار بمب در مالی/ ۶ نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، بر اساس اعلام سازمان ملل، ۲ صلحبان در انفجار بمب در کشور آفریقائی مالی کشته شدند.

دفتر نمایندگی سازمان ملل در مالی در این خصوص ادامه داد: در این حادثه ۴ تَن هم زخمی شدند.

به گزارش رویترز، ماموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد (MINUSMA) در توییتر اعلام کرد که دو صلح‌ بان سازمان ملل در روز دوشنبه بر اثر برخورد خودروی آنها با بمب دست‌ ساز در شمال مالی کشته و ۴ نفر به شدت مجروح شده اند.

تروریست هائی که برخی از آنها با القاعده و داعش ارتباط دارند، در دهه گذشته در شمال مالی دست به شورش زده اند. ماموریت حافظ صلح سازمان ملل در این خصوص اعلام کرد که نیروهای حافظ صلح در کمون شمالی در منطقه کیدال در حال گشت زنی و کشف مین بودند که مورد اصابت قرار گرفتند.