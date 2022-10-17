تغییر در معاونت «توسعه و فناوری رسانه» صداوسیما/ شریفی حکم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی رییس صداوسیما در حکمی سرپرست «معاونت توسعه و فناوری رسانه» را منصوب کرد.

متن حکم پیمان جبلی خطاب به علیرضا شریفی به این شرح است:

«باسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای مهندس علیرضا شریفی،

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد، تجربه و شناخت سازمانی جناب عالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت توسعه و فناوری رسانه منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود حداکثر تلاش خود را در جهت تحقق شرح وظایف مصوب این معاونت مبذول دارید و با تعامل و همکاری مؤثر با بخش‌های مختلف سازمان مأموریت‌های محوله را به انجام رسانید. از زحمات و تلاش‌های جناب آقای دکتر علیدادی در دوران تصدی این سمت تشکر می‌کنم و توفیقات روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

شریفی فارغ‌التحصیل الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف است. وی قبلاً در جایگاه قائم مقام معاونت فنی، قائم مقام و مدیرکل اداره فرستنده‌های رادیویی و مدرس دانشگاه صداوسیما فعالیت کرده است.