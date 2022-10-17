آغاز دوران ریاست جمهوری «عبداللطیف رشید» در عراق+ فیلم و تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عراقی، دوران ریاست جمهوری عبداللطیف رشید به عنوان رئیس جمهور جدید عراق، امروز دوشنبه به‌طور رسمی با برگزاری مراسمی در کاخ السلام در منطقه سبز بغداد، آغاز شد.

با پایان دوران ریاست جمهوری برهم صالح، عبداللطیف رشید از امروز دوشنبه به طور رسمی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق، آغاز به کار کرد.

امروز در مراسمی در بغداد که با حضور مقامات ارشد عراق برگزار شد، رسماً دوران ریاست جمهوری برهم صالح پایان یافت تا عبداللطیف رشید دوران ریاست جمهوری چهار ساله‌اش را آغاز کند.

وی در این مراسم در سخنانی از دلاوری‌ها و فداکاری‌های نیروهای امنیتی عراق به ویژه ارتش عراق، حشد شعبی و نیروهای پیشمرگه قدردانی کرد.

عبداللطیف رشید تاکید کرد: من تمام تلاشم را برای نزدیک نمودن جریان‌های سیاسی به یکدیگر و انجام وظایف ریاست جمهوری در حمایت از قانون اساسی، وحدت و استقلال عراق به کار خواهم گرفت.

رئیس جمهور جدید عراق تاکید کرد: ما تلاش داریم روابطی مستحکم و قوی میان عراق و کشورهای همسایه در چارچوب منافع مشترک برقرار کنیم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت جدید عراق هرچه زودتر در راستای پاسخگویی به مطالبات ملت عراق، تشکیل شود.

عبداللطیف رشید به تازگی در پی توافق دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق و با رأی نمایندگان پارلمان عراق به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد و این انتخاب از سوی دیگر جریان‌های سیاسی عراقی مورد استقبال قرار گرفت.