  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۸

در اولین روز کاری؛

رئیس جمهور جدید عراق: روابطی مستحکم با همسایه‌ها برقرار می‌کنیم

رئیس جمهور جدید عراق: روابطی مستحکم با همسایه‌ها برقرار می‌کنیم

با پایان دوران ریاست جمهوری برهم صالح، عبداللطیف رشید از امروز دوشنبه به طور رسمی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با پایان دوران ریاست جمهوری برهم صالح، عبداللطیف رشید از امروز دوشنبه به طور رسمی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق، آغاز به کار کرد.

امروز در مراسمی در کاخ السلام در بغداد که با حضور برهم صالح و عبداللطیف رشید رؤسای جمهور سابق و جدید و گروهی دیگر از مقامات ارشد عراق برگزار شد، دوران ریاست جمهوری رشید به طور رسمی آغاز شد.

وی در این مراسم در سخنانی از دلاوری‌ها و فداکاری‌های نیروهای امنیتی عراق به ویژه ارتش عراق، حشد شعبی و نیروهای پیشمرگه قدردانی کرد.

عبداللطیف رشید تاکید کرد: من تمام تلاشم را برای نزدیک نمودن جریان‌های سیاسی به یکدیگر و انجام وظایف ریاست جمهوری در حمایت از قانون اساسی، وحدت و استقلال عراق به کار خواهم گرفت.

رئیس جمهور جدید عراق تاکید کرد: ما تلاش داریم روابطی مستحکم و قوی میان عراق و کشورهای همسایه در چارچوب منافع مشترک برقرار کنیم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت جدید عراق هرچه زودتر در راستای پاسخگویی به مطالبات ملت عراق، تشکیل شود.

عبداللطیف رشید به تازگی در پی توافق دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق و با رأی نمایندگان پارلمان عراق به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد و این انتخاب از سوی دیگر جریان‌های سیاسی عراقی مورد استقبال قرار گرفت.

کد مطلب 5610793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اول دوتا پوزه بند به کومله و دمکرات بزن گاز نگیرن!.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها