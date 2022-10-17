به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شجاعی بیان کرد: با توجه به اینکه منشأ تمام بیماری‌های فصلی ویروسی است و مصرف بیش‌ازحد و خودسرانه آنتی‌بیوتیک تأثیری بر روی آن و درمان آن ندارد پس بهتر است از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها پرهیز شود.

وی افزود: با توجه به شروع بیماری‌های فصل پاییز و زمستان و نیز تراکمی که کودکان در مهدها و دانش آموزان در مدارس و حتی دانشجویان دارند، پیش‌بینی می‌شد که علاوه بر شیوع بیماری‌های تنفسی علاوه بر کووید و آنفلوانزا، بیماری‌های تنفسی دیگری هم شیوع یافته و استان را دچار چالش کند.

وی تأکید کرد: همچنان توصیه می‌کنیم به‌خصوص کودکان به‌عنوان پخش‌کنندگان ویروس، به‌شدت پروتکل‌های بهداشتی و پیشگیرانه را رعایت کنند.

شجاعی در ادامه خاطرنشان کرد: افراد مسن حتماً واکسیناسیون خود را تکمیل کنند تا در صورت برخورد با کودکان دچار مشکل نشوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: اکثر بیماری‌های فصلی فعلی، بیماری‌های خود محدود شونده هستند در صورت ابتلا می‌توان با کمی حوصله و در صورت عدم تشدید علائم در کودک و بروز علائم تنفسی، می‌توان با درمان‌های خانگی و روش‌های معمول درمان سرماخوردگی آن را درمان کرد.

وی افزود: قدرت کرونا در استان کاهش‌یافته و تعداد بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه به تعداد انگشتان یکدست هم نمی‌رسد و می‌توان آنفلوانزا و بیماری فصلی را با مراجعه به‌موقع به پزشک عمومی درمان کرد.