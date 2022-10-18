به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در آئین تودیع و معارفه امام جمعه شهر عالی‌شهر اظهار داشت: تمامی اعمال انسان ثبت می‌شود و آثار آن در دنیا دارای یک جنبه و اوج آن در آخرت خواهد بود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر افزود: انسان موجودی است که اگر کار خوب کند پاداش خیر برداشت می‌کند و اگر کار نابهنجاری انجام دهد در دنیا و آخرت عذاب درو خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین کارهای خیر که اساس کارها محسوب می‌شود هدایت دینی است بیان کرد: ساحت مقدس خاتم الانیبا (ص) می‌فرمایند «مثال علمای دین همانند ستارگان است، هم خود نورانی هستند و هم جامعه را منور می‌کنند، هم خود به صراط هستند وهم دیگران را به صراط می‌آورند، همانگونه که ستارگان در آسمان عامل هدایت تشخیص راه هستند و کشتی‌ها در دریا و انسان‌ها در بیابان‌ها برای پیدا کردن راه به ستارگان می‌نگرند، علما نیز مانند ستارگان هستند که مردم با آنها هدایت می‌شوند.

وی گفت: نماز جمعه، نمازی الهی، مردمی، معرفتی، سیاسی و اجتماعی، هدایتی و خدماتی و فریضه‌ای جامع است.

وی یادآور شد: در نماز جمعه هم معارف دین و هم مسائل اجتماعی و سیاسی و بصیرتی مطرح می‌شود و هم فضایی وحدت آفرین و هم مرکزی برای خدمت همه جانبه به مردم است.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: هیچ فریضه‌ای در تمامی ادیان الهی همانند نماز جمعه، جامعیت ندارد و لذا قرآن می‌فرماید برای اقامه نماز جمعه کارها را تعطیل و با شتاب در نماز جمعه حضور پیدا کنید که این حضور برای شما بهترین است.

وی با تقدیر از حجت الاسلام هاشمی به عنوان بنیانگذار اقامه نماز جمعه در شهر عالی‌شهر افزود: تلاش، اخلاص و سابقه پرفروغ خاندان امام جمعه پیشین که در این منطقه همیشه مورد اعتماد بوده‌اند و ایشان میراث دار هدایتی آن خاندان است و تلاش‌هایی زیادی در این شهر علیرغم بر عهده داشتن چندین کار مهم داشتند قابل تقدیر و ستودنی است.

استان بوشهر دارای شخصیت‌های بزرگ از روحانیت است

امام جمعه بوشهر گفت: توسعه‌هایی در سطح عالی‌شهر انجام شده است که بخش عظیمی از آن نتیجه تلاش‌ها، پیگیری‌ها و اندیشه‌های امام جمعه پیشین این شهر است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر یادآور گفت: تلاش‌های ایشان در ایجاد هماهنگی‌های لازم و برخوردار کردن این منطقه از خدمات دولتی و غیردولتی باعث شده است تا امروز شاهد پیشرفت‌هایی در این شهر باشیم.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر دارای شخصیت‌های بزرگ از روحانیت است اضافه کرد: در همین شهر عالی‌شهر بزرگانی دارند که فخر جهان تشیع هستند.

وی با اشاره به چند شخصیت بزرگ روحانیت این منطقه گفت: شخصیت‌های بزرگی در این منطقه زندگی و طلوع کردند که مایه عزت و افتخار استان بوشهر هستند.

وی گفت: در سال‌های اخیر حوزه‌های علمیه استان آنچنان فعال شده است که زبانزد کشور هستند و تاریخ روحانیت استان احیا و منشأ آفرینش شخصیت‌های علمی شد که امروز به وضوح آن را می‌بینیم.

وی ادامه داد: یکی از این شخصیت‌ها و مایه افتخار حجت الاسلام حمیدی نژاد امام جمعه جدید عالی شهر است که حضور ایشان را در خدمت مردم خوبی مانند عالی‌شهر را به شما تبریک می گویم و به مردم نیز باید تبریک گفت که اگر چه از حضور یک شخصیت عزیز محروم شدیم ولی فرد عزیز دیگری جایگزین ایشان می‌شود.

آیت الله صفایی بوشهری با تقدیر از مسئول سیاست گذاری ائمه جمعه استان بوشهر گفت: ایشان با تلاش جامعه ائمه جمعه استان را مدیریت می‌کنند و مایه افتخار و عزت و باعث این شدند که استان بوشهر در زمینه ائمه جمعه از استان‌های ممتاز باشد.

امام جمعه بوشهر به ائمه جمعه استان تاکید کرد: مردم داری بدون در نظر گرفتن زمان و به صورت شبانه روز توصیه من به ائمه جمعه است که هم در حوزه معارف دینی و هم در حوزه رفع مشکلات و خدمات با تمام توان در این راستا حرکت کنند.

وی گفت: استان بوشهر که استان دارالحماسه و دارای تاریخ باشکوه و آوردگاه بزرگان مبارزه با استکبار و فکر ما ولایتمداری است و در برهه کنونی نیز تمام حرکت و اندیشه و توجهات ما بر مدار خورشید منظومه نظام اسلامی و گوش به فرمان مقام معظم رهبری است.

در این مراسم از زحمات ۱۲ ساله حجت الاسلام سید غلامرضا هاشمی تقدیر و حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد به عنوان امام جمعه جدید عالی شهر معرفی شد.