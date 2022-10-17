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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۱۶

ایلان ماسک:«کریمه» بخشی جدایی ناپذیر از روسیه و کلید امنیت آن است

ایلان ماسک:«کریمه» بخشی جدایی ناپذیر از روسیه و کلید امنیت آن است

ثروتمندترین کارآفرین جهان و صاحب شرکت ماهواره‌ای «اسپیس‌ایکس» ضمن هشدار درباره هر گونه تعرض به امنیت روسیه، گفت که شبه جزیره کریمه بخش جدایی ناپذیر خاک روسیه و کلید امنیت آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ایلان ماسک» بنیانگذار شرکت ماهواره‌ای و مخابراتی «اسپیس ایکس» SpaceX ، در صفحه توئیتر خود نوشت: شبه جزیره کریمه بخش جدایی ناپذیر از خاک روسیه و کلید امنیت این کشور است.

بر اساس این گزارش، ایلان ماسک در ادامه پیام توئیتری خود تأکید کرد: از دست دادن شبه جزیره کریمه برای روسیه شبیه از دست رفتن مجمع الجزایر هاوایی و بندر «پرل هاربر» برای آمریکا است.

وی ادامه داد: بخواهیم یا نخواهیم، روسیه شبه جزیره کریمه را بخشی ضروری از قلمرو و یکی از ارکان امنیت ملی خود و پایگاهی راهبردی برای حفاظت از مرزهای دریایی جنوبی این کشور قلمداد می‌کند.

ایلان ماسک در بخش دیگری از پیام توئیتری خود ضمن هشدار درباره هر گونه تعرض به امنیت روسیه، خاطرنشان کرد: روسیه در صورت شکست خوردن از ناتو ممکن است مجبور به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای شود که در مقابل ناتو نیز به آن پاسخ خواهد داد و این به معنای پایان تمدن ما خواهد بود.

لازم به ذکر است که این تاجر آمریکایی سوم اکتبر دیدگاه خود را برای برقراری صلح در اوکراین در توئیتر به اشتراک گذاشت. او پیشنهاد برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد در مناطقی را که اخیراً توسط روسیه ضمیمه شده است به عنوان اولین گام و سپس موافقت اوکراین با اینکه یک کشور بی طرف باشد، مطرح کرد.

کد مطلب 5611237

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    نظرات

    • امید RO ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      14 1
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      یه زمانی انگلیس و سازمان ملل بحرین رو با همین ترفند رای گیری از ایران جدا کردند حالا هم رای گیری بشه تا مشخص کنند مردم مناطق درگیری بین روسیه و اوکراین چه نظری دارند
    • علی خوزستان IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      2 4
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      اینا هم از سلبریتی های بی مصرف ما یاد گرفتن
    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      ایلان ماسک هم یه روس !!!!!انقد گندش نکنید

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