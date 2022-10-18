صدور ۸۳۸ هزار تن کالا از آذربایجان غربی به خارج کشور

خالد جنگجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور ۸۳۸ هزار و ۵۴۰ تن کالا از استان به خارج کشور اظهار کرد: ارزش این میزان صادرات ۳۳۲ میلیون دلار برآور می‌شود که از نظر ارزش ریالی ۶ درصد و از نظر وزنی ۱۱ درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه همچنین در این مدت یک میلیون و ۶۶۰ هزار تن کالای سایر گمرکات کشور به ارزش بیش از یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال از طریق گمرکات آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شده است، افزود: این میزان صادرات نیز از نظر وزنی ۱۰ درصد و از نظر ریالی درصد افزایش نشان می‌دهد.

جنگجو در خصوص واردات از گمرکات استان نیز گفت: طی سال جاری ۳۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۵۲ میلیون دلار از طریق گمرکات وارد کشور شده است که از نظر وزنی ۱۹ و از نظر ارزش نیز ۲۷ درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال رشد دارد.

وی در خصوص ترانزیت داخلی و خارجی از گمرکات استان نیز افزود: در این مدت ۲۳۱ هزار تن ترانزیت داخلی و یک میلیون و ۵۹۵ هزار تن ترانزیت خارجی از طریق استان انجام گرفته است که به ترتیب ۳۷ و ۱۱۸ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

جنگجو با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲ بازارچه مرزی غیررسمی تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت هم در آذربایجان غربی فعال است، گفت: میزان واردات این بازارچه‌ها در نیمه اول سال جاری به پنج هزار با ارزش ۲۸ میلیون دلار رسید.

آذربایجان غربی در ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه، عراق و نخجوان، ۹ گمرک و ۶ بازارچه مرزی دارد.