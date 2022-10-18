به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور را قرائت کرد.

در این گزارش آمده است: براساس گزارش اوپک تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران با حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب در مجموع حدود ۱۶ درصد ذخایر اصلاح شده گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد. بر همین اساس از دهه ۷۰ هجری شمسی تاکنون این منبع غنی در بخش‌های مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته و پس از ۳ دهه تلاش بی وقفه مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با پشت سر گذاشتن تحریم‌های همه جانبه صنعت نفت و گاز به عنوان اصلی ترین حامل انرژی در کشور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد به نحوی که در حال حاضر ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی اختصاص یافته و این مسئله امنیت راهبردی صنعت نفت و گاز را نشان می‌دهد.

همچنین با تلاش مضاعف و توسعه همه جانبه صنعت گاز، ضمن حفظ قدر السهم کشور در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی، وابستگی کشور از سوخت مایع به میزان قابل توجهی کاهش یافته به گونه‌ای که گاز به عنوان یکی از محورهای اساسی برنامه ریزی توسعه و پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته است.

از یک سو منابع فراوان قابل استحصال گاز طبیعی و توسعه آن سبب شده است تا در دو دهه گذشته عرضه گاز طبیعی به منظور تأمین نیاز کشور به طور متوسط سالانه ۷ درصد افزایش یابد، اما در سوی مقابل برنامه ریزی مناسبی برای مهار رشد افسارگسیخته تقاضا و مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف کشور صورت نگرفته است.

علی رغم آنکه ما رتبه سوم بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان را داریم، اما با توجه به شروع افت فشار در مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی مصرف، چالش جدی برای تأمین گاز طبیعی در آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت. این موضوع در سال‌های اخیر به خصوص در فصول سرد سال با افزایش تقاضای بخش خانگی برای گرمایش ایجاد می‌شود، به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل نفت کوره با ارزش ۵ میلیارد دلار برای جبران کمبود گاز در نیروگاه‌ها سوزانده شده است، در حال جاری نیز علی رغم کاهش و قطع گاز در بخش‌های مختلف صنعت، در مواقعی کاهش صادرات و مصرف مقادیر بیشتر نفت کوره در مقایسه با گذشته اعمال خاموشی در صنایع و بخش‌های خانگی محتمل است.