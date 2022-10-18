شهرداری توانایی مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی، در تذکر پیش از دستور نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه ۱۹ افزود: شهرداری باید در این رابطه به صورت مستقیم وارد و مانع ساخت و ساز شود.

وی ادامه داد: شهردار منطقه ۱۹ به تازگی منصوب شده است اما گویا شهردار منطقه خود توانایی مقابله با این امر را ندارد و گویا نظارت نهادهای نظارتی بر این ساخت و سازها کم شده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه سازوکار قوی‌تری در شهرداری تهران برای این امر برای تدوین شود، گفت: شهردار تهران خود باید در این منطقه حاضر می‌شد تا موضوعات را بررسی کند.

امانی درباره نظارت نیز افزود: در شهرداری تهران سیستم‌های نرم افزاری برای بررسی موضوعات وجود دارد و از روز اول حضور در شورای شهر از شهرداری تهران درخواست کردیم تا دسترسی اعضای شورای شهر به این سیستم‌ها فراهم شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون تمامی مردم هم باید به سیستم‌های ریز مجموعه شهرداری به عنوان ابزار نظارتی دسترسی داشته باشند اما در حال حاضر حتی اعضای شورای شهر هم به آن دسترسی ندارند.