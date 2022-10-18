به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۶ مهر) مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور اظهار داشت: در جلسه امروز وزیر نفت و نمایندگان نکاتی را مطرح کردند که جان کلام یک حرف بود مبنی بر اینکه ناترازی چالش و مانع جدی ما در حوزه گاز است. البته ما ناترازی را در بانک‌ها، بودجه و نقدینگی هم داریم اما الان به آنها کاری ندارم.

وی متذکر شد: سوابق نشان می‌دهد بارها این موضوعات از تریبون مجلس مطرح شده است و توقع مردم از مجلس و دولت آن است که این مشکل حل و فصل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در سال ۹۳ مجلس به این موضوع پرداخت. همچنین در بندهای الف و ب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز به صورت مفصل درباره بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در کشور بحث شده و راهکار ارائه شده است. این قوانین فقط برای آن مجلس و آن دولت نبوده است، بلکه برای همه ما است.

قالیباف خطاب به وزیر نفت، گفت: اگر جنابعالی و من به عنوان خدمتکاران مردم در قانون‌گذاری و اجرا حرف‌مان این باشد که ۱۰ درصد از صندوق توسعه به ما دهید یا اینکه ۸۰ میلیارد دلار از جایی پول دهید تا این ناترازی را درست کنیم، آیا شما فکر می‌کنید که این ۸۰ میلیارد دلار پول وجود دارد که می‌گوئید بدهید تا این کار را انجام دهیم؟

سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار انرژی‌های مان را هدر می‌دهیم

وی ادامه داد: من، شما، همه کارگران و مهندسان زحمتکش نفت و همه دلسوزان انقلاب و نظام می‌دانند که ما سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار انرژی‌های مان را هدر می‌دهیم، باید این رویه متوقف شود. آیا نمی‌خواهیم در این زمینه در کشور تصمیم بگیریم؟ چطور حاضریم دست گدایی به همه جا دراز کنیم و پول بگیریم، اما حاضر نیستیم اصلاح کنیم؟ بدون شک معلوم است که یا روش‌های اجرایی یا برنامه ریزی یا قانون‌گذاری ما اشکال دارد که قادر نیستیم این کار را انجام دهیم.

قالیباف بیان کرد: بنده، نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌های مجلس همه در اینجا مسئول هستیم و خطاب من اینجا وزیر یا دولت نیست بلکه خطاب اول به خودم و مجموعه مجلس و دولت با هم است. بخاری را که مردم در خانه‌های خود استفاده می‌کنند، ما در صنعت تولید کردیم و به دست مردم دادیم تا استفاده کنند. ما نتوانستیم قدرت خرید مردم را بالا ببریم که بخاری‌های خود را بهینه و منابع موتورخانه‌ها را درست کنند. این موارد مشکلات ماست نه مشکلات مردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چرا به گونه‌ای تدبیر نمی‌کنیم که مردم به عنوان مصرف‌کننده اصلی، از بهینه‌سازی سوخت بهره‌مند شوند؟ ما قانون نوشتیم اما نتوانستیم تصمیم بگیریم و راهکاری ایجاد کنیم که کسانی که سوخت مصرف می‌کنند در صورت کاهش مصرف، منفعتی نصیبشان شود. اولین کسی که باید از این کاهش مصرف انرژی منفعت ببرد، خود آن فرد است چرا که اگر منفعت این فرد دیده نشود، مصرف سوخت کاهش نمی‌یابد.

وی افزود: امروز کسی که در حال اسراف کردن است، آن طور که باید هزینه سوخت مصرفی خود را پرداخت نمی‌کند و در طرف مقابل نیز کسی هم که کم مصرف می‌کند، منفعت اقتصادی از این موضوع عایدش نمی‌شود. باید این ناترازی و ناعدالتی را برطرف کنیم. امروز گفته می‌شود که قیمت سوخت به صورت پلکانی متناسب با مصرف افزایش یافته، این در حالی است که این شیوه در جاهایی با مشکلاتی مواجه شده است. تا زمانی که هوشمندی در تولید، انتقال، توزیع و ذخیره سازی انجام نشود، کاری از پیش نمی‌رود.

قالیباف بیان کرد: ۹۰ دقیقه در مجلس وقت گذاشتیم و درباره موضوعاتی صحبت کردیم و همه حرف‌های انجام نشده گذشته را مجدداً تکرار کردیم. آیا بناست ۸۰ میلیارد دلار به نفت دهیم که برود مشکل ناترازی را حل کند؛؟ این درحالی است که ۸۰ میلیارد دلار هدر رفت انرژی اتفاق می‌افتد و ضایع می‌شود و ما نباید اجازه این موضوع را دهیم.

گازی را که بزرگترین منابع درآمدی ماست، هدر می‌دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نظام حکمرانی در کشور سالانه ده‌ها میلیارد دلار سرمایه را از بین می‌برد. گازی را که می‌توان در پتروپالایشگاه ها و صادرات استفاده کنیم و بزرگترین منابع درآمدی ما است، هدر می‌دهیم و در کنار آن آلودگی‌های شهری و آب و هوا ایجاد می‌کنیم و به محیط زیست خسارت می‌زنیم.

وی با اشاره به به یکی از مطالعات مشکلات انجام شده در تهران توسط شهرداری و وزارت نفت درباره عوائد ناشی از استفاده شهروندان از مترو، گفت: در تهران با وزارت نفت بررسی کردیم که در حوزه حمل و نقل هر مسافر اگر با مترو تردد کند، نسبت به سایر وسایل نقلیه از جهت اقتصادی ۲۳ سنت صرفه جویی می‌شود که ما این رقم را ۱۳ سنت تعیین کردیم.

قالیباف بیان کرد: در حمل و نقل تهران تمام زیرساخت‌های مرتبط با مترو آماده است و سر فاصله هر قطار از جهت فنی می‌تواند در هر ایستگاه ۲ دقیقه باشد اما امروز ۹ دقیقه است. معنای این حرف آن است که امروز ۲ میلیون مسافر جابجا می‌شوند، اما اگر واگن به زیرساخت مترو اضافه شود، این تعداد به ۹ میلیون مسافر افزایش می‌یابد. اگر همان ۱۳ سنت به ازای هر مسافر به خرید واگن تخصیص یابد، این امکان فراهم است تا هر دو روز یک واگن به مترو اضافه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروز سرمایه‌گذارانی که در بخش تولید واگن در کشور هستند و با قراردادی که با کشور چین در زمینه تولید مشترک دارند، حاضرند این اعتبار و سرمایه گذاری را انجام دهند که از همین محل در طول یک دوره ۵ الی ۶ ساله به صورت یک جا ۲ هزار واگن به ظرفیت متروی تهران اضافه شود. این یک نمونه شسته و رفته است که در همه حوزه‌ها نیز یافت می‌شود، اما ما هرگز برای این‌ها وقت نمی‌گذاریم و همگی کلی‌گویی می‌کنیم و می‌گوئیم که یکی به ما پول بدهد. این چه حرفی است؟ مردم از ما این را نمی‌پذیرند.

قالیباف تاکید کرد: جلسات روز سه‌شنبه مجلس باید منجر به خروجی شود. دوستان کمیسیون بهداشت انتظار داشتند که دولت ۱ درصد مربوط به ارزش افزوده از ۸ درصد را به بهداشت و درمان دهد. طی یکی دو ماه گذشته دولت و خزانه این پول را داد، اما نگاه کنید ببینید چقدر از این پول در حساب وزارتخانه باقی مانده است و چقدر از این پول که باید به مناطق محروم می‌رفت، تخصیص یافته است. مجلس و دولت به جای عیب و ایراد گرفتن از همدیگر، باید کنار هم بنشینند، کمک کنند و مسیر کار را باز کنند.

وی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر نفت در جلسه امروز مجلس تاکید کرد: از آقای وزیر هم توقع داریم و هم پیگیری خواهیم کرد؛ معتقدیم بندهایی که در قانون رفع موانع تولید وجود دارد باید اجرا شود؛ نه از صندوق ذخیره ارزی ۱۰ درصدی به این کار تخصیص می‌یابد و نه کسی هست که ۸۰ میلیارد دلار در این باره به ما بدهد بلکه ما باید از محل صرفه جویی و سیاست‌های درست این اعتبار را تأمین کنیم و همچنین باید در افق دور نیز توجه داشته باشیم که واقعاً توجه به انرژی‌های تجدید پذیر موضوع جدی بحث ماست.

رئیس قوه مقننه با اشاره به در پیش بودن فصل زمستان ادامه داد: ما در آستانه زمستان هستیم به همین دلیل نیز تا بخواهیم این کارها را انجام دهیم مقداری زمان‌بر است البته همه اینها می‌توانند از دو الی ۳ ماه آغاز شود و برنامه هفتم ما را به نقطه‌ای قابل قبول برساند و ناترازی را از بین ببریم.

قالیباف با بیان اینکه «تولیدکنندگان ما در تابستان کمبود برق و در زمستان کمبود برق و گاز دارند» تاکید کرد: رؤسای کمیسیون‌های مربوطه باید به گونه‌ای تدبیر کنند که صرفه‌جویی نوع مصرف در تنظیم توزیع گاز و برق را بگونه‌ای انجام دهند تا آسیب کمتری به بخش تولید وارد شود؛ صدای تولید دیرتر درمی‌آید ولی وقتی که درآمد، آثار و تبعاتش برای مردم بسیار سنگین است؛ ان شاءالله با یک برنامه ریزی دقیق زمستان امسال را با کمک دوستان پیش بیریم.