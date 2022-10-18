خشکی و ضایعات بالای محصولات از چالش های باغبانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برومندی صبح سه شنبه در بررسی عملکرد و چالش‌های زیربخش باغبانی، ریل گذاری و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود و دستیابی به وضعیت مطلوب از مازندران به عنوان پیشانی تولید و اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: امنیت غذایی کشور برعهده جهاد کشاورزی است و باید غذای کافی، سالم و ارزان را تولید کنیم و علاوه براین باید به مازاد تولید برسیم.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی کشور، خشکسالی، کمبود شدید آب محدودیت‌های جدی را برای کشور ایجاد کرده است و طی چندسال اخیر حداقل ۱۰ میلیون نفر جمعیت جابجایی در روستاها داشتیم.

وی ادامه داد: در عین حال مناطق شمال غرب کشور که دارای بارندگی‌های مناسب است با پدیده خشکی روبرو هستند و در استان خوزستان که دارای منابع آبی فراوان هستیم بخش زیادی از باغات خشک شده است.

برومندی با اظهار اینکه در باغبانی کشور به دلیل خرد بودن با مسئله ضایعات روبرو هستیم که می‌تواند غذای چندین میلیون نفر جمعیت را تأمین کند، افزود: برای داشتن باغبانی خوب، مدرن و به روز برپایه دانش نیازمند برنامه تحولی در برنامه باغبانی کشور هستیم و باید سیاست گذاری درست در این راستا رخ دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر درست سیاستگذاری و برنامه گذاری نکنیم با شرایط سخت‌تری روبرو می‌شویم و باید از ظرفیت‌های دولت و بخش خصوصی حمایت و بهره لازم را ببریم.

وی شناسنامه دار شدن باغات را امری مهم توصیف کرد و گفت: این طرح باید در استان‌های مازندران و گیلان برای صادرات محصولات در دستور جدی کار قرار گیرد.