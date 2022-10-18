پروژه های فاضلاب اهواز و کارون با کمبود بودجه مواجه شده است

سید کریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته دفتر وزیر نیرو بودیم تا برای تعیین تکلیف حق‌آبه کشت پاییزه و تزریق اعتبار به پروژه آب و فاضلاب شهرستان کارون مذاکره داشته باشیم.

وی افزود: از زمان شروع دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به موضوع آب و فاضلاب در خوزستان شد و اعتبارات خوبی از سوی مقام معظم رهبری به این موضوع اختصاص داده شد.

حسینی بیان کرد: دولت سیزدهم در اولین روز کاری خود طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان را در دستور کار قرار داد، در ادارات آبفای شهرستان‌های اهواز و کارون اقدامات خوب و بزرگی شروع شد ولی بخش اعظمی از آنها در ادامه کار با کمبود بودجه مواجه شدند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اهواز و کارون حفاری‌هایی برای اجرای پروژه‌های فاضلاب صورت گرفته ولی لوله‌گذاری‌ها کامل نشده چون خرید لوله باید به‌روز و به صورت نقدی انجام شود.

حسینی گفت: پیمانکاران زیادی برای همکاری با آبفا وارد اجرای پروژه‌های فاضلاب شهرستان‌های کارون و اهواز شدند تا قبل از بارندگی‌های امسال این کار به اتمام برسد ولی تاکنون تکمیل پروژه‌ها به سرانجام نرسیده است؛ همچنین نوارهای حفاری و آسفالت خیابان‌ها در هر دو شهرستان با مشکل کمبود بودجه مواجه شده که این موضوعات را در مجلس به وزیر نیرو اعلام و روز گذشته هم برای تکمیل مطالبات خود دیداری با وی داشتیم.

وی عنوان کرد: در خصوص کشت پاییزه نیز وضعیت آن هنوز برای حوضه آبی کرخه مشخص نشده و آب و برق تاریخ بسیار دیر و پرتی را (۲۰ آبان) اعلام کرده در حالی که فصل کشت گندم از ۱۵ مهر ماه شروع می‌شود.

حسینی اظهار کرد: تاکنون وضعیت اقدام برای کشاورزان پایین دست سد کرخه تا شهر هویزه مشخص نشده و باید تکلیف کشت گندم فصل پاییزه هرچه زودتر روشن شود.