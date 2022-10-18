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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۰

مدیرکل راهداری گلستان خبرداد؛

بارش باران و لغزندگی جاده های گلستان/ رانندگان احتیاط کنند

بارش باران و لغزندگی جاده های گلستان/ رانندگان احتیاط کنند

گرگان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: با توجه به ریزش باران رگباری در گلستان، راه های ارتباطی باز و تردد با احتیاط در جریان است.

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: هم اکنون شاهد ریزش باران رگباری در محور کوهستانی افراتخته و بارش باران خفیف در محورهای توسکستان، خوش ییلاق و درازنو هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان با بیان این که جاده‌های گلستان باز و تردد با احتیاط در جریان است، افزود: رانندگان حین تردد با سرعت مطمئنه حرکت کرده و احتیاط لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: طبق اعلام هواشناسی، وضعیت ناپایدار جوی تا آخر امشب ادامه دارد.

مصدقی گفت: راهداران و گشت‌های راهداری و ترابری استان هم در طول محورهای شریانی و به ویژه نقاط پرتصادف و راهدارخانه‌ها حضور دارند.

گفتنی است طول راه‌های گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر است که ۱۷۰۰ کیلومتر آن برفگیر و کوهستانی است.

کد مطلب 5611548

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