بارش باران و لغزندگی جاده های گلستان/ رانندگان احتیاط کنند

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: هم اکنون شاهد ریزش باران رگباری در محور کوهستانی افراتخته و بارش باران خفیف در محورهای توسکستان، خوش ییلاق و درازنو هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان با بیان این که جاده‌های گلستان باز و تردد با احتیاط در جریان است، افزود: رانندگان حین تردد با سرعت مطمئنه حرکت کرده و احتیاط لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: طبق اعلام هواشناسی، وضعیت ناپایدار جوی تا آخر امشب ادامه دارد.

مصدقی گفت: راهداران و گشت‌های راهداری و ترابری استان هم در طول محورهای شریانی و به ویژه نقاط پرتصادف و راهدارخانه‌ها حضور دارند.

گفتنی است طول راه‌های گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر است که ۱۷۰۰ کیلومتر آن برفگیر و کوهستانی است.