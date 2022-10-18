امکان انتقال به داخل دانشجویان ایرانی در اوکراین با آزمون ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در اطلاعیه ای شرایط انتقال دانشجویان علوم پزشکی شاغل به تحصیل در اوکراین را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط ایجاد شده در کشور اوکراین و با توجه به مصوبه هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۱ و ابلاغ سیاست های انتقال توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۱ شرایط انتقال اعلام شد.

«کلیه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کشور اوکراین تا قبل از شروع بحران، که اشتغال به تحصیل ایشان در آن کشور بر اساس ویزای تحصیلی، مهرهای تردد مندرج در گذرنامه (تردد مرزی ایران و اوکراین) و ریز نمرات/ گواهی اشتغال به تحصیل صادره از دانشگاه با تایید وزارت امور خارجه (در سامانه میخک و با استعلام از دانشگاه مربوطه) به اثبات رسیده است، صرف نظر از سال ورود و اعتبار دانشگاه، در حال حاضر، شرایط شرکت در آزمون ارزیابی‌ علمی جهت انتقال، مصوب هشتاد و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ را احراز کرده‌اند، پس از ثبت درخواست و تکمیل پرونده، امکان یک نوبت شرکت در آزمون مربوطه در دی ماه ۱۴۰۱ را خواهند داشت.

این دسته از دانشجویان در صورت کسب حد نصاب ۶۰ درصد نمره آزمون، مشابه سایر دانشجویان، پس از موافقت شورای انتقال، معرفی‌نامه جهت اخذ پذیرش از دانشگاه‌های داخل کشور، دریافت خواهند داشت و ملزم به پرداخت شهریه طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه خواهند بود.

لذا متقاضیان واجد شرایط باید نسبت به ثبت درخواست یا ثبت تقاضای بررسی مجدد، صرفاً از طریق سامانه انتقال دانشجویان خارج از کشور اقدام کنند تا وضعیت ایشان مورد بررسی کارشناس قرار گیرد.»