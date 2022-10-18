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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۷

واکنش بانوی سنگنورد ایران به اتفاقات اخیر

واکنش بانوی سنگنورد ایران به اتفاقات اخیر

عضو تیم سنگنوردی ایران به اتفاقات رخ داده در مسابقات قهرمانی آسیا واکنش نشان و از بازگشتش به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الناز رکابی با انتشار پیام در صفحه شخصی اش نوشت:

«با سلام خدمت هموطنان عزیز و شریف ایران، اینجانب الناز رکابی با سابقه ۲۰ سال عضویت در تیم ملی سنگنوردی ضمن عذرخواهی بابت نگرانی‌هایی که ایجاد کردم باید اعلام کنم طبق حساسیت‌های موجود در جریان فینال مسابقات قهرمانی آسیا که در کره‌جنوبی برگزار شد به دلیل زمان‌بندی نامناسب و فراخوانی غیرقابل پیش‌بینی بنده برای صعود به دیواره، سهواً پوشش بنده دچار مشکل شد. در حال حاضر طبق زمان‌بندی از قبل تعیین شده به همراه تیم در حال بازگشت به ایران هستم.»

کد مطلب 5611729

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    نظرات

    • شهروز IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      3 0
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      تو که راست گفتی...!
    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      6 0
      پاسخ
      انشاءالله که تو راست میگی . 9668
    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      :)
    • رضا IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      میره تهدید شده سهوا یهویی مگه میشه حجاب نخواسته
    • خودم IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
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      تو هم برو ور دل مولای
    • حسین IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      خیلی هم خوب. ولی اگر تو همون شرایط قید مسابقه رو هم که میزد باید به حجابش اهمیت میداد.اون موقع مدال افتخار رو از دست حضرت آقا دریافت می کرد. ولی انصافا مثل بمب صدا می‌کرد تو این شرایط. ولی حیف که ذهنش بیشتر از این جواب نداد.
    • ترنم IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      باسمه تعالی خانم رکابی کشف حجاب کردند تا در صورت پیروزی به گرین کارت برسند ولی قهرمان نشدند زود معذرت خواهی کردند و به ایران بازگشتند و شاهد ماجرا عکس بی حجاب با وزیر ورزش هست آره.... مردم زرنگند....زود می فهمند

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