واکنش بانوی سنگنورد ایران به اتفاقات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، الناز رکابی با انتشار پیام در صفحه شخصی اش نوشت:

«با سلام خدمت هموطنان عزیز و شریف ایران، اینجانب الناز رکابی با سابقه ۲۰ سال عضویت در تیم ملی سنگنوردی ضمن عذرخواهی بابت نگرانی‌هایی که ایجاد کردم باید اعلام کنم طبق حساسیت‌های موجود در جریان فینال مسابقات قهرمانی آسیا که در کره‌جنوبی برگزار شد به دلیل زمان‌بندی نامناسب و فراخوانی غیرقابل پیش‌بینی بنده برای صعود به دیواره، سهواً پوشش بنده دچار مشکل شد. در حال حاضر طبق زمان‌بندی از قبل تعیین شده به همراه تیم در حال بازگشت به ایران هستم.»