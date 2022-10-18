به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در دیدار نخست‌وزیر قطر، گفت: با توجه به عزم سران ایران و قطر، رایزنی مستمر مقامات عالی‌رتبه دو کشور، زمینه‌ساز جهش در روابط اقتصادی است.

وی روابط سیاسی دو کشور را الگوی بسیار مناسب برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی برشمرد و گفت: همکاری‌های اقتصادی تهران دوحه در بخش‌های مختلف باید به سطح عالی و چشمگیر افزایش یابد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: توسعه روابط اقتصادی دو جانبه به نفع هر دو ملت خواهد بود.

رضایی، همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه هر نوع کمک برای برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در دوحه خبر داد.

نخست‌وزیر قطر نیز در این دیدار با اشاره به روابط راهبردی دو کشور، گفت: توافقات امیر قطر و رئیس جمهوری اسلامی ایران در همه بخش‌ها از جمله اقتصاد و تجارت باید به طور کامل اجرایی و عملیاتی شود.

خالد بن خلیفه عبدالعزیز آل ثانی با بیان اینکه زمینه‌های بسیاری برای همکاری‌های دو جانبه وجود دارد، اظهار داشت: دوحه برای افزایش روابط با تهران در همه بخش‌ها آمادگی دارد و در این راستا برخی موانع موجود باید به‌طور کامل، رفع شود.