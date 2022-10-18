به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرحیم نجفقلی زاده سرایی روز سه‌شنبه در نشست بصیرتی با کارکنان بسیجی آذربایجان شرقی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب به همه‌ی نیروهای مؤمن و انقلابی سفارش کردند که نگذارید دشمن از انقلاب هویت زدایی کند، اکنون دشمن به حوزه معرفت شناسی، شک در اندیشه‌ها و آموزه‌های فکری و دینی ملت‌های مسلمان و به‌ویژه ایران ورود کرده و به دنبال آن است تا ذائقه مردم را عوض کند و نکته دوم تحریف عقاید تاریخی و کم رنگ جلوه دادن است.

وی ادامه داد: اگر ما روایت نکنیم، تبیین نکنیم دشمن تبیین می‌کند، رهبر انقلاب فرمودند بسیجی آماده کنید که بفهمد و بفهماندکه در کنار بصیرت باید شجاعت تفکر انقلاب یعنی حامی دین باشد چراکه دشمن واقعیت‌ها را تحریف می‌کند.

وی افزود: در مدارس دانشگاه‌ها به درستی نتوانستیم انقلاب و واقعیت‌ها را تبیین کنیم؛ بنابراین با یک اتفاق سر و صدا به پا کرد و بسیاری علیه انقلاب توییت زدند چراکه افرادی که رسالت آنها تبیین انقلاب است، رسالت خود را انجام نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام سرایی خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال تحریف هویت دینی ما است، آنچه حجاب و عفاف را زیر سوال برد، حلقه‌های تحریفی بود و ضربه‌های آنها از ضربات داعش و تکفیر هم شدیدتر است و امروز تحریف هویت دینی با فرقه‌سازی است.

وی با بیان اینکه ایستادگی در مقابل استکبار از اقدامات بعدی ما بود، گفت: مسئله تطهیر خاندان کثیف پهلوی را مطرح می‌کنند اما کتاب‌های لانه جاسوسی را نتوانستیم چندان در دانشگاه‌ها مطرح کنیم نگذارید یاد امام (ره) در جامعه کمرنگ و تحریف شود چراکه دشمن در تلاش است تا اقتدار امنیت ملی را از بین ببرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) پیروزی انقلاب را با باور به خدا به‌دست آورد که انقلاب فراز و نشیب داشته اما توقف نداشته است، نباید یاد امامان ما تحریف شود و به شدت باید با آن مقابله کرد، یکی از روش‌های امامین انقلاب و شهدا تبدیل تهدید به فرصت بود.

وی اضافه کرد: نگذارید رگه‌های ارتجاع در کشور نفوذ کند و این وظیفه همه انقلابیون است، امام (ره) فرمود حسینیان آماده باشید که با این حرف بیش از صد هزار نیروی مخلص وارد صحنه جنگ شدند و عظمت خود را نشان دادند

وی در پایان تاکید کرد: نگذارید جنگ روانی دشمن در کشور تأثیر بگذارد و از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح بهره بگیرید.