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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۱

نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا عنوان کرد؛

وجود ضعف در تبیین واقعیت‌ها به نسل جوان

وجود ضعف در تبیین واقعیت‌ها به نسل جوان

تبریز- نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: ما نتوانستیم واقعیت‌ها و انقلاب اسلامی را به خوبی برای مردم به‌ویژه نسل جوان تبیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرحیم نجفقلی زاده سرایی روز سه‌شنبه در نشست بصیرتی با کارکنان بسیجی آذربایجان شرقی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب به همه‌ی نیروهای مؤمن و انقلابی سفارش کردند که نگذارید دشمن از انقلاب هویت زدایی کند، اکنون دشمن به حوزه معرفت شناسی، شک در اندیشه‌ها و آموزه‌های فکری و دینی ملت‌های مسلمان و به‌ویژه ایران ورود کرده و به دنبال آن است تا ذائقه مردم را عوض کند و نکته دوم تحریف عقاید تاریخی و کم رنگ جلوه دادن است.

وی ادامه داد: اگر ما روایت نکنیم، تبیین نکنیم دشمن تبیین می‌کند، رهبر انقلاب فرمودند بسیجی آماده کنید که بفهمد و بفهماندکه در کنار بصیرت باید شجاعت تفکر انقلاب یعنی حامی دین باشد چراکه دشمن واقعیت‌ها را تحریف می‌کند.

وی افزود: در مدارس دانشگاه‌ها به درستی نتوانستیم انقلاب و واقعیت‌ها را تبیین کنیم؛ بنابراین با یک اتفاق سر و صدا به پا کرد و بسیاری علیه انقلاب توییت زدند چراکه افرادی که رسالت آنها تبیین انقلاب است، رسالت خود را انجام نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام سرایی خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال تحریف هویت دینی ما است، آنچه حجاب و عفاف را زیر سوال برد، حلقه‌های تحریفی بود و ضربه‌های آنها از ضربات داعش و تکفیر هم شدیدتر است و امروز تحریف هویت دینی با فرقه‌سازی است.

وی با بیان اینکه ایستادگی در مقابل استکبار از اقدامات بعدی ما بود، گفت: مسئله تطهیر خاندان کثیف پهلوی را مطرح می‌کنند اما کتاب‌های لانه جاسوسی را نتوانستیم چندان در دانشگاه‌ها مطرح کنیم نگذارید یاد امام (ره) در جامعه کمرنگ و تحریف شود چراکه دشمن در تلاش است تا اقتدار امنیت ملی را از بین ببرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) پیروزی انقلاب را با باور به خدا به‌دست آورد که انقلاب فراز و نشیب داشته اما توقف نداشته است، نباید یاد امامان ما تحریف شود و به شدت باید با آن مقابله کرد، یکی از روش‌های امامین انقلاب و شهدا تبدیل تهدید به فرصت بود.

وی اضافه کرد: نگذارید رگه‌های ارتجاع در کشور نفوذ کند و این وظیفه همه انقلابیون است، امام (ره) فرمود حسینیان آماده باشید که با این حرف بیش از صد هزار نیروی مخلص وارد صحنه جنگ شدند و عظمت خود را نشان دادند

وی در پایان تاکید کرد: نگذارید جنگ روانی دشمن در کشور تأثیر بگذارد و از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح بهره بگیرید.

کد مطلب 5611776

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