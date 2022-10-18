باور و عمل به زکات یک تکلیف الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاکسار در همایش علمی، ترویجی و تکریمی استان قزوین که پیش از ظهر سه‌شنبه در حسینیه شهدای روستا شید اصفهان برگزار شد اظهار کرد: در کنار ساختار سیاست گذاری و نظارتی که بخشی از قانون است وظیفه دیگر کمیته امام خمینی (ره) در حوزه زکات، صدقات و کمک‌های مردمی و جلب، جذب و تمرکز در مدیریت و مصرف کمیته امداد است.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: در بنده ۹ ماده ۶ قانون زمینه و شرایطی را ایجاد کرده که در نظام جمهوری اسلامی به موضوع زکات سازمانی توجه می‌شود تا از برکات آن استفاده شود.

وی با بیان اینکه در این مسئولیت توفیقاتی حاصل شده است افزود: آنچه در این میان حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد پرداختن به اهمیت و نقش زکات و همچنین اعتقاد و باور نسبت به این موضوع در جامعه باید موردتوجه قرار بگیرد.

این مسئول ابراز کرد: اهمیت و پرداختن به تبیین زکات بشاراتی را به همراه دارد و در مقابل عدم توجه به این مسائل مشکلات و آسیب‌هایی را به همراه دارد.

وی تأکید کرد: توجه و باور به زکات مسئله‌ای است که به‌عنوان تکلیف بزرگ الهی که در آیات قرآن و احادیث متعدد مطرح شده است و در مقابل مسئله تارک زکات مطرح شده که اهمیت این مسئله را می‌رساند و اگر این موضوع مورد کم‌توجهی قرار گیرد می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای مسلمانان، متدینان و جامعه اسلامی به وجود آورد.

این مسئول گفت: در جامعه دینی زمانی ایمان اطلاق می‌شود که فرد در عمل به اعتقادات دینی باور به جامعیت در احکام و اعتقادات دینی داشته باشد.

وی با بیان اینکه دشمن در مقابله با جامعیت دینی حرکت می‌کند عنوان کرد: درحالی‌که دشمن بازی سوخته‌ای را به اسم حجاب در جامعه شروع کرده و حجاب اجباری را مطرح می‌کند که این یک مغلطه مسخره‌آمیز است.

این مسئول با تأکید بر اینکه دشمن می‌خواهد جامعیت دینی را از بین برود تشریح کرد: انسان متدین نمی‌تواند بگوید من مسلمان و مؤمن هستم ولی حجاب، زکات و غیره را قبول ندارم.

وی در پایان با اشاره به اینکه باید بیشتر به مسئله زکات پرداخته شود و از این ظرفیت‌ها باید برای کمک به محرومان استفاده کنیم گفت: جامعه‌ای می‌توان انسان مسلمان و متدین را به‌سوی هدایت و تکامل مادی و معنوی ببرد که در قالب جامعیت دینی مدیریت شود.