به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، با حضور یک هیأت تجاری از جمهوری باشکرتستان فدراسیون روسیه در اتاق بازرگانی تهران، مذاکرات تجاری میان فعالان اقتصادی از دو کشور با هدف امکان‌سنجی فرصت‌های همکاری دوجانبه و بررسی موانع و مشکلات پیش‌روی توسعه مناسبات برگزار شد.

در نشست معرفی فعالان اقتصادی دو طرف، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در سخنانی به جهش سطح مناسبات تجاری ایران و روسیه طی پنج سال گذشته اشاره کرد و از افزایش حجم صادرات ایران به روسیه از رقم ۲۸۵ میلیون دلار طی پنج سال گذشته به ۵۷۰ میلیون دلار در سال گذشته و همچنین افزایش میزان واردات ایران از روسیه از ۶۸۰ میلیون دلار به ۱.۶ میلیارد دلار طی این مدت، خبر داد.

کاوه زرگران با تاکید بر اینکه یکی از موانع جدی پیش روی توسعه روابط تجاری دو کشور، نبود زیرساخت‌های لازم در حمل‌ونقل میان دو طرف است، افزود: با این حال، محصولات غذایی تولید شده از ایران از کیفیت مطلوب و قابل رقابت برای جایگزینی محصولات اروپایی و دیگر کشورهای خارج شده در بازار روسیه برخوردار است. در مقابل نیز، شرکت‌های ایرانی این آمادگی را دارند که مایحتاج کالاهای اساسی ایران را از روسیه و جمهوری‌های خودمختار این فدراسیون، تأمین کنند.

زرگران همچنین از آمادگی شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت کشاورزی برای در اختیارگیری ۱۰۰۰ هکتار زمین‌های قابل کشت و کشاورزی ایالت باشکرتستان روسیه خبر داد و یادآور شد که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایران در توسعه کشت فراسرزمینی، از ظرفیت بالایی برخوردار هستند.

الکسی گوسف، وزیر صنعت و خدمات جمهوری باشکرتستان فدراسیون روسیه در سخنانی، از افزایش شش برابری مبادلات کالایی میان این جمهوری و ایران طی سال گذشته میلادی خبر داد و یادآور شد که شرکت‌های دو طرف می‌توانند در تبادل محصولات مرتبط با صنعت ماشین‌سازی، صنایع شیمیایی، کائوچو، فلزات از باشکرتستان و محصولات فولادی و مواد غذایی و خوراکی از ایران، اقدام کنند.

وی با اشاره به حجم مبادله ۳۵۲ میلیارد دلاری جمهوری باشکرتستان روسیه با کشورهای اسلامی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این ایالت به میزان ۲۵ میلیارد دلار طی پنج سال اخیر، از ایجاد هاب لجستیک در باشکرتستان به وسعت ۳۸۰ هزار هکتار در حومه شهر اوفا مرکز این ایالت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد که با راه‌اندازی این منطقه لجستیک، ارتباط حمل‌ونقلی گسترده‌ای میان کشورهای اطراف با مناطق جمهوری روسیه برقرار خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد که برنامه حمایتی گسترده‌ای از سوی دولت مستقر در باشکرتستان روسیه برای جذب شرکت‌های خارجی در این منطقه طرح‌ریزی شده است.

در این جلسه همچنین، رستم ژیگانشین، نماینده تجاری روسیه در ایران نیز با اشاره به تشکیل نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه طی دو هفته آینده در روسیه، یادآور شد که در این نشست که میان اعضای کابینه دولت‌های دو کشور برگزار می‌شود، تصمیمات مهمی برای برقراری سیستم شبه‌سوئیفت میان ایران و روسیه اتخاذ خواهد شد و در صورت توافق نهایی دو کشور، طی دو یا سه ماه آتی این سیستم مبادله مالی میان ایران و روسیه راه‌اندازی و شروع به کار خواهد کرد.