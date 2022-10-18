به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی، در نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حوادث اخیر در تذکری، اظهار داشت: در روزهای گذشته اتفاقاتی افتاد که عمیقاً قلب ما را نیز به درد آورد. ما هم از فوت خانم امینی که مانند دختر همه ما بود ناراحت شدیم و این حادثه دل همه مردم ایران زمین را آزرد و همان‌طور که ریاست جمهور در همان لحظات اولیه این حادثه خواستار پیگیری ویژه و مشخص شدن ابعاد حادثه بودند، اعضای شورا نیز این درخواست را داشتند؛ اما بعد از چند روز دشمنان انقلاب اسلامی که سال‌هاست در صدد توطئه چینی بر علیه نظام مقدس ما هستند، فضای کشور را ملتهب کردند. البته در بروز این حوادث زمینه چینی‌ها و بستر سازی‌هایی در طول این سال‌ها انجام داده بودند تا در موقع لزوم بر این امواج متلاطم، موج سواری کنند.

وی افزود: اما در این حوادث موضوعی که قابل تأمل و توجه این است که اگر دستگاه‌ها و مسئولان؛ توصیه‌ها و منویات مقام معظم رهبری را آویزه گوش کنند و به آن عمل نمایند به یقین بستر سازی‌های دشمنان و نقشه‌های آنان در نطفه از بین خواهد رفت.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در مراسم ارتحال امام (ره) در ۱۴ خرداد سال جاری با بصیرتی که داشتند چنین حوادثی را پیش بینی می‌کردند و توصیه‌هایی نمودند که اگر این توصیه‌ها نصب العین مسئولان می‌شد خیلی مشکلات حل می‌گشت یا اصلاً به وجود نمی‌آمد.

صادقی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری و توصیه‌هایی که به مسئولان و دستگاه‌های فرهنگی داشتند اشاره کرد و افزود: معظم له در ۱۴ خرداد سال جاری تاکید داشتند که شناخت امام خمینی که امام دیروز و امروز و فردای ملت ایران است، اصل انکار ناشدنی است و نسل جوان و هوشمند کنونی برای اداره آینده کشور و رساندن ملت به قله‌های پرشکوه به نرم‌افزاری مطمئن، جامع، شتاب‌دهنده و تحول‌آفرین یعنی درس‌ها و گفتار و رفتار امام نیاز دارند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این مراسم از دو توطئه و خواب آشفته دشمنان برای ملت ایران پرده برداشتند و گفتند: جز اول این نقشه، امید بستن دشمنان به اعتراضات مردمی برای ضربه‌زدن به کشور است که از طریق کار روانی و فعالیت در فضای مجازی و با پول، مزدور پروری و انواع حیله‌ها به دنبال قراردادن مردم در مقابل نظام اسلامی هستند.

صادقی ادامه داد: ایشان جز دوم از این توطئه را القای محاسبات غلط درباره رو به سقوط بودن جمهوری اسلامی دانستند؛ بدخواهان، ابتدای انقلاب می‌گفتند شش ماه دیگر انقلاب سقوط خواهد کرد و بعد که محاسبه آنها غلط از آب درمی‌آمد، وعده شش ماه دیگر را می‌دادند؛ درحالی‌که امروز بیش از ۸۰ تا شش ماه از انقلاب گذشته و آن نهال باریک به درختی تناور و مقتدر تبدیل شده و محاسبات امروز آنها نیز همچون گذشته کاملاً غلط است.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: نکته دیگری که در سخنان رهبر فرزانه انقلاب بود بحث هویت زدایی دشمنان از انقلاب است که رهبر انقلاب در توصیه اول به جوانان هوشمند و فرزانه تأکید کردند که نگذارید دشمن و ضدانقلاب از انقلاب شما هویت‌زدایی و حقیقت آن را وارونه‌نمایی کند. ایشان در این سخنرانی تاکید داشتند که نگذارید یاد امام که روح انقلاب است در جامعه کم‌رنگ شود و امام را تحریف کنند.

وی ادامه داد: توصیه دیگر رهبر فرزانه انقلاب جلوگیری از نفوذ ارتجاع بود. ارتجاع به معنی بازگشت به سیاست و سبک زندگی غربی است و نباید گذاشت با نفوذ سبک زندگی غربی که در دوران فاسد پهلوی موجود بود، کشور به سمت ارتجاع برود. ایشان در توصیه دیگر خود بر افشای دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن تأکید و با توصیه به استفاده از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح راه را برای مسئولان کشور روشن ساختند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه توصیه دیگر مقام معظم رهبری جلوگیری از القای بن‌بست در کشور بود، ادامه داد: در فضای مجازی عده‌ای یا از روی غفلت یا به خاطر پول، کارشان القای به بن‌بست رسیدن کشور است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در توصیه آخر، وظیفه قدرشناسی از مسئولان انقلابی را یادآور شدند و خاطرنشان کردند: امام بزرگوار همچنان که به مجریان نهیب می‌زدند، در مواردی نیز صریحاً از آنها قدردانی می‌کردند؛ بنابراین امروز که دشمن درصدد تخریب مسئولان انقلابی است، وظیفه سنگین قدرشناسی باید ادا شود.

صادقی گفت: با نگاهی به توصیه‌های مقام معظم رهبری در مراسم ارتحال امام (ره) در سال جاری در می‌یابیم که عمل به این مبانی می‌توانست جلوی بروز خیلی از حوادث را بگیرد و جا دارد دستگاه‌های مسئول در این زمینه کم کاری‌ها را جبران کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما از شهرداری نیز این توقع را داریم که توصیه‌های مقام معظم رهبری را در اقدامات فرهنگی خود از قبیل معرفی حضرت امام (ره) برای نسل جوان، جلوگیری از هویت زدایی از انقلاب اسلامی، جلوگیری از ترویج سبک زندگی غربی و موارد دیگر ذکر شده را در سر لوحه اقدامات خود قرار دهند. متأسفانه در فاصله بیانات مقام معظم رهبری تا رخداد حوادث این چند روز، کمتر اقدام فرهنگی در این زمینه مشاهده شد. حال آنکه عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری هر چه بیشتر فضای گفتمان را با نسل جوان کشور باز خواهد کرد و راه بر اغتشاشگران و مخلان امنیت مردم خواهد بست.

به گفته وی، لازم است نسبت به انجام مواردی همچون توجه به روحیات انقلابی و سبک زندگی ایرانی اسلامی در انتخاب و انتصاب مدیران، تبلیغ و ترویج اندیشه‌های حضرت امام (ره) در برنامه‌های فرهنگی فضاهای تبلیغاتی در اختیار؛ امام خمینی (ره) که امام دیروز، امروز و فردای ملت ایران است و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و ایجاد ظرفیت‌های گفتگو بین شهروندان به ویژه نسل جوان و مسئولان اقدام کنیم.

صادقی افزود: اقداماتی همچون حمایت از کسب و کارهای محلی آسیب دیده در شرایط اغتشاشات، برپایی جشنواره‌ها و برنامه‌های مفرح در محلات و پارک‌ها، ارائه خدمات بدون وقفه به شهروندان و بازسازی فضاها و امکانات آسیب دیده، راه‌اندازی غرفه‌ها و نمایشگاه‌های فروش محلی و شادمان سازی منظر شهری و اکران تبلیغات وحدت آفرین باید انجام شود.