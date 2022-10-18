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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۷

برای دومین سال پیاپی؛

نخبه آران و بیدگلی در فهرست ۲ درصد دانشمند برتر جهان قرار گرفت

نخبه آران و بیدگلی در فهرست ۲ درصد دانشمند برتر جهان قرار گرفت

اصفهان- برای دومین سال پیاپی، نخبه آران و بیدگلی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه استنادی اسکوپوس و مؤسسه الزویر بر اساس داده‌هایی تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد منتشر کرده، ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمام رشته‌ها و همچنین دانشمندان برتر حوزه‌های علمی جهان را شناسایی و معرفی کرد.

در این گزارش که در مجله PLOS به چاپ رسیده، مصطفی قبائی آرانی نخبه علمی آران و بیدگلی و عضو هیئت علمی و مدیرگروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قم در فهرست دو درصد برتر دانشمندان دنیا قرار گرفت.
این فهرست براساس شاخص‌های متعددی از جمله تعداد مقالات تألیفی، ارجاعات، استنادها و سایر شاخص‌های علمی منتشر می‌شود.
مصطفی قبائی آرانی در سال ۱۴۰۰ به عنوان سرآمد علمی دانشگاه آزاد اسلامی و در سال ۱۳۹۹ به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان قم برگزیده شد و هم اکنون به عنوان مدیر گروه مقطع دکترای تخصصی گروه کامپیوتر، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم فعالیت می‌کند.

کد مطلب 5611834

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