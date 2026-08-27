به گزارش خبرگزاری مهر، فتحالله توسلی عصر پنج شنبه در آیین افتتاح دستگاه پیشرفته آندوسکوپی بیمارستان آیتالله بهاریبا تشریح ویژگیهای فنی آن اظهار کرد: این سامانه تشخیصی مجهز به فناوریهای نوین جهانی است و از دقت بسیار بالایی در تشخیص بیماریهای گوارشی بهره میبرد و عدم تابش اشعه و امکان استفاده مکرر برای بیماران از مزایای بارز این دستگاه به شمار میرود که نقش موثری در ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی بیمارستان خواهد داشت.
وی با اشاره به سختیهای تامین تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم و نوسانات ارزی بر حفظ و تثبیت امکانات در سطح شهرستان تاکید کرد و افزود: صیانت از امکانات درمانی منطقه خط قرمز ما است و به مسئولان مربوطه ابلاغ شده است که خروج حتی یک قطعه از تجهیزات پزشکی از شهرستان مجاز نیست و این امکانات باید منحصراً در خدمت مردم همین منطقه قرار گیرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در برابر برخی انتقالات به مرکز استان، تصریح کرد: با قاطعیت در برابر انتقال امکانات ایستادگی کردهایم چراکه هدف بنیادین ما تقویت ظرفیت تشخیصی و درمانی بیمارستان آیتالله بهاری و کاهش مراجعات و سفرهای درمانی شهروندان به سایر نقاط است.
توسلی به روند توسعه زیرساختهای درمانی بیمارستان در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای مداوم سامانههای پیشرفتهای نظیر سیتیاسکن، لاپاراسکوپی و CBCT در این مرکز مستقر شده و همچنین با جلوگیری از تعطیلی بخش دندانپزشکی ارائه خدمات در این بخش تداوم یافته است.
وی در پایان با قدردانی از اهتمام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: پیگیریها برای اخذ مجوز و تامین دستگاه «امآرآی» برای این مرکز با جدیت ادامه دارد تا بیمارستان آیتالله بهاری به یکی از قطبهای درمانی مجهز و جامع منطقه بدل شود.
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