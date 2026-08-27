سکوی مسکونی ۲۵۰۰ تنی میدان نفتی رشادت راهی دریا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات بارگیری و حمل سکوی مسکونی Q4 میدان نفتی رشادت عصر پنجشنبه با حضور سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در شرکت صنعتی دریایی صدرا بوشهر آغاز شد.

این سکوی مسکونی با تکیه بر توان متخصصان و ظرفیت‌های داخلی در شرکت صنعتی دریایی صدرا بوشهر ساخته شده و پس از انجام عملیات بارگیری، برای نصب در میدان نفتی رشادت به دریا منتقل می‌شود.

سکوی مسکونی Q4 پس از تکمیل عملیات حمل دریایی در میدان نفتی رشادت نصب خواهد شد تا با فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه پشتیبانی از فعالیت نیروهای عملیاتی و استمرار برنامه‌های تولید در این میدان نفتی فراهم شود.

اجرای این پروژه در شرکت صنعتی دریایی صدرا بوشهر، بیانگر ظرفیت صنایع دریایی کشور در طراحی و ساخت سازه‌های سنگین و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت با اتکا به توان داخلی است.