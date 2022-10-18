به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد مهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در برنامه جهان‌آرا گفت: ما جنگ‌طلب نیستیم ولی مجبوریم دفاع همه‌جانبه داشته باشیم و این درگیری‌ها حتماً به پیروزی جبهه حق منجر خواهد شد البته اگر ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی خود را نشناسیم مغلوب می‌شویم. برخی دچار شتاب‌زدگی شدند و بر اساس مطالعات عینی، قضاوت نکردند.

وی افزود: تکثر قدرتی که در جهان شکل گرفته، به کشورهای غربی این اجازه را نمی‌دهد که نظم جهانی جدیدی را جایگزین قبلی کنند. ما یک رقیب تمدنی هستیم و دشمن وارد درگیری همه جانبه با ما شده است. پیشروی‌هایی داشته‌ایم و آنها هم پیشروی‌هایی داشته‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: همانطور که از مهار نظامی غربی علیه ایران عبور کرده‌ایم و به قدرت پیشدستانه رسیده‌ایم، از مهار دیپلماتیک هم در حال عبور هستیم و انقلاب‌های مخملی هم روی جمهوری اسلامی تأثیری نخواهد داشت. با رویکرد اقتصاد سیاسی دولت سیزدهم، از مهار تحریم‌ها هم عبور می‌کنیم.

وی در مورد اغتشاشات اخیر در کشور خاطرنشان کرد: در اتفاقات اخیر، خیز اول دشمنان نشان می‌دهد دستگاه محاسباتی‌شان اشتباه کرده است. از سلبریتی‌ها تا سیاستمدارانشان موضع‌گیری مشترک دارند ولی نتوانسته‌اند بر محور این درگیری فرهنگی، یک حرکت دسته‌جمعی ایجاد کنند.

آیت الله میرباقری یادآور شد: یکی از اصلاحاتی‌ها گفته بود خیال می‌کنیم اصلاحات کرده‌ایم در حالی که مردم همچنان به زیارت فلان امامزاده می‌روند. ما بالاتر از این می‌گوئیم، ۲۰ میلیون نفر فقط در سال به قم می‌روند. می‌گفتند انقلاب اسلامی، سزارین مسیر مدرنیسم بوده، پس چرا همه امکانات را علیه‌اش به کار گرفته‌اند؟

وی در مورد برخی جناح‌های سیاسی و تفکرات آنها گفت: جناح سیاسی غربگرا که اسم خودشان را گذاشته‌اند میانه‌رو، مرزهای خود را با ایده براندازی روشن نکرده‌اند و در وسط ایستاده‌اند. گمان می‌کنم می‌خواهند به نام ناجی و جذب توده‌ها، دوباره به قدرت برگردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: در بعضی نظراتشان، این اتفاقات را ناشی از اسلام حداکثری می‌دانند ولی به عکس، اسلام حداقلی میانه‌رو، مبدأ چالش‌های بزرگ است زیرا توسعه غربی را در معماری و اقتصاد می‌پذیرند ولی در پوشش، به همه لوازم غربی آن پایبند نیستند، اینجا مشکل ایجاد می‌شود.

وی در مورد موضوع زنان در کشور تاکید کرد: مخالف تحصیل و اشتغال زنان نیستیم، با الگوی غربی آن مخالفیم. ساختاری درست کرده‌اند که یک زن، برای تأمین معاش باید ۶ صبح از خانه بیرون بزند و ساعت‌ها در تونل مترو و دیگر مکان‌ها بماند، بعد می‌گوئیم باید پوشش او هم کامل باشد، در حالی که زیرساخت‌ها برایش فراهم نیست.

آیت‌الله میرباقری در مورد عاملان اغتشاشات اخیر خاطرنشان کرد: آنهایی که اسلام حداقلی را پیاده کرده‌اند عامل اتفاقات این روزها هستند. بسیاری از افرادی که در سه دهه اخیر جزو تصمیم‌سازان بوده‌اند، حالا نشسته‌اند و ایراد می‌گیرند در حالی که حاضر نیستند مسئولیت تصمیم‌سازی‌هایشان را بر عهده بگیرند.

وی در مورد نظام سرمایه‌داری یادآور شد: فقری که در نظام سرمایه‌داری رخ داده، ضلع فرهنگی‌اش می‌شود همین نوع پوشش غربی. نیروی انسانی اکثریت را مصرف می‌کنند تا به سود اقلیت برسند، به عبارتی از جاذبه‌های زنانه هم مثل توان فکری و فیزیکی افراد استفاده می‌کنند.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در مورد مسئله حجاب گفت: حجاب، اصل در ایمان و کفر و انقلابی و غیر انقلابی بودن نیست ولی جزو واجبات و فروعات زندگی ایمانی و اسلامی است و به عبارتی از لبه‌های درگیری تمدنی است، البته غرب آن را به لبه درگیری آورده است. اصلاح بی‌حجابی باید اصلاح ریشه‌های آن باشد؛ یعنی مقابله با شبکه سکولاریسم جهانی و ساختارهای ترویج بی‌حجابی.

وی درباره سنت رسول الله در مورد زنان تاکید کرد: پیامبر اکرم (ص) و سایر انبیای الهی آمدند تا غل و زنجیر را از دست و پای زنان و مردان باز کنند. آزادی و زندگی زنان، در اسلام وعده داده شده است چه اینکه شعار پیامبران، حیات زن و مرد بوده است. مستکبرین، آزادی را به گونه‌ای معنا می‌کنند که به توسعه غربی منجر شود.

آیت‌الله میرباقری در پایان گفت: کسانی که با رسانه‌های خارجی زندگی می‌کنند منتظرند صبح که از خانه بیرون می‌آیند، خبری از جمهوری اسلامی نباشد! مدتی بگذرد و با عنایت الهی با موفقیت از این مرحله عبور کنیم، تمام تبلیغات دشمنان به کفه ما منتقل و قدرت ما اثبات خواهد شد.