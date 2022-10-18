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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۴

توسعه تعامل دولت و مجلس برای رفع مشکلات بخش کشاورزی

توسعه تعامل دولت و مجلس برای رفع مشکلات بخش کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی به همراه معاونین این وزارتخانه با رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در نشست صمیمانه سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، معاونین و رؤسای سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های تابعه این وزارتخانه با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد، راهکارهای توسعه و تعامل دولت و مجلس در بخش کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، علاوه بر هماهنگی مشترک برای گسترش همکاری‌ها در حوزه کشاورزی، بر تعامل در خصوص کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه و تسریع و تسهیل در شناسایی و پیگیری برای رفع مشکلات بخش کشاورزی تاکید شد.

در ادامه، گزارش عملکرد بخش کشاورزی از سوی معاونین وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد و نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به بیان مشکلات و ارائه نقطه نظرات خود در خصوص بخش کشاورزی پرداختند.

کد مطلب 5611989

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    نظرات

    • نظریان IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۱
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      پاسخ
      سلام آبیاری های بی رویه برای کاهو و کلم در غرب محمدشهر کرج جلوگیری بشه. امسال بخش زیادی از کاهوها خریداری نشد و کاهوهای تازه جلوی گوسفندان ریخته می شد. با این نحوه نادرست مصرف سفره های آب زیر زمینی، اگه جلوی کشت گرفته بشه برای عموم بهتره. خدا نگهدار.

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