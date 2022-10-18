توسعه تعامل دولت و مجلس برای رفع مشکلات بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در نشست صمیمانه سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، معاونین و رؤسای سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های تابعه این وزارتخانه با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد، راهکارهای توسعه و تعامل دولت و مجلس در بخش کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، علاوه بر هماهنگی مشترک برای گسترش همکاری‌ها در حوزه کشاورزی، بر تعامل در خصوص کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه و تسریع و تسهیل در شناسایی و پیگیری برای رفع مشکلات بخش کشاورزی تاکید شد.

در ادامه، گزارش عملکرد بخش کشاورزی از سوی معاونین وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد و نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به بیان مشکلات و ارائه نقطه نظرات خود در خصوص بخش کشاورزی پرداختند.