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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۳۱

معاون پزشکی قانونی کشور:

جهاد بومی‌سازی تجهیزات در پزشکی قانونی ایجاد شده است

جهاد بومی‌سازی تجهیزات در پزشکی قانونی ایجاد شده است

اردبیل- معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سازمان در حوزه برخی تجهیزات به کشورهای خارجی وابسته است که در این راستا جهاد بومی‌سازی تجهیزات در پزشکی قانونی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قادی پاشا عصر سه‌شنبه در دیدار با مسئولان قضایی استان اردبیل اظهار کرد: به منظور کاهش وابستگی‌ها و تکیه بر توان داخلی، جهاد بومی‌سازی تجهیزات در پزشکی قانونی شکل گرفته که از آن جمله می‌توان به ساخت و تولید بخشی از کیت‌های ژنتیک در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در بومی‌سازی تجهیزات تصریح کرد: کیت‌های ژنتیک، سال گذشته توسط مرکز تحقیقات رونمایی شد که با کیفیتی بهتر و با هزینه‌ای به مراتب کمتر از نمونه‌های خارجی به تولید رسیده است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور ساخت دستگاه هموژنایزر را از دیگر دستاوردهای پزشکی قانونی در تولید تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز برشمرد و گفت: این تجهیزات در آزمایشگاه‌های سم‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قادی پاشا از در دست ساخت بودن دستگاه GC.Mass , GC در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز خبر داد و افزود: دستگاه GC.Mass , GC از دیگر دستگاه‌های با تکنولوژی بالا است که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در حال تولید است و به زودی رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به حساسیت و صعوبت کار در پزشکی قانونی، فعالیت‌های انجام شده در راستای توسعه خدمات سازمان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در حوزه آزمایشگاهی در استان اردبیل به جز آزمایش ژنتیکی، تمامی آزمایشات منطبق بر پروتکل‌های بین‌المللی انجام می‌شود و در کنار آن در حوزه‌های معاینات، تشریح و کمیسیون‌های تخصصی هم کار با کیفیت بسیار خوبی در حال انجام است و به مردم این خطه خدمات ارائه می‌شود.

قادی پاشا به سابقه حضور و تجربه ۲ مدیرکل سابق و جدید پزشکی قانونی استان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: با کمک مدیران ارشد قضایی و اجرایی استان، این اداره کل مسیر خود را در راستای توسعه و ارتقای هر چه بیشتر با شتابی فزون‌تر ادامه خواهد داد.

کد مطلب 5612052

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