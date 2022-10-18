به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قادی پاشا عصر سه‌شنبه در دیدار با مسئولان قضایی استان اردبیل اظهار کرد: به منظور کاهش وابستگی‌ها و تکیه بر توان داخلی، جهاد بومی‌سازی تجهیزات در پزشکی قانونی شکل گرفته که از آن جمله می‌توان به ساخت و تولید بخشی از کیت‌های ژنتیک در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در بومی‌سازی تجهیزات تصریح کرد: کیت‌های ژنتیک، سال گذشته توسط مرکز تحقیقات رونمایی شد که با کیفیتی بهتر و با هزینه‌ای به مراتب کمتر از نمونه‌های خارجی به تولید رسیده است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور ساخت دستگاه هموژنایزر را از دیگر دستاوردهای پزشکی قانونی در تولید تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز برشمرد و گفت: این تجهیزات در آزمایشگاه‌های سم‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قادی پاشا از در دست ساخت بودن دستگاه GC.Mass , GC در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز خبر داد و افزود: دستگاه GC.Mass , GC از دیگر دستگاه‌های با تکنولوژی بالا است که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در حال تولید است و به زودی رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به حساسیت و صعوبت کار در پزشکی قانونی، فعالیت‌های انجام شده در راستای توسعه خدمات سازمان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در حوزه آزمایشگاهی در استان اردبیل به جز آزمایش ژنتیکی، تمامی آزمایشات منطبق بر پروتکل‌های بین‌المللی انجام می‌شود و در کنار آن در حوزه‌های معاینات، تشریح و کمیسیون‌های تخصصی هم کار با کیفیت بسیار خوبی در حال انجام است و به مردم این خطه خدمات ارائه می‌شود.

قادی پاشا به سابقه حضور و تجربه ۲ مدیرکل سابق و جدید پزشکی قانونی استان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: با کمک مدیران ارشد قضایی و اجرایی استان، این اداره کل مسیر خود را در راستای توسعه و ارتقای هر چه بیشتر با شتابی فزون‌تر ادامه خواهد داد.