افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی منطقه در قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، قطر نخستین نیروگاه خورشیدی خود را با همکاری شرکت های توتال انرژی فرانسه و ماروپنی ژاپن با هزینه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال (حدود ۴۶۶ میلیون دلار) افتتاح کرد.

سعد بن شریده الکعبی، وزیر انرژی و مدیرعامل شرکت نفتی قطر گفت که این نیروگاه بزرگترین نیروگاه خورشیدی در منطقه است.

این نیروگاه در مساحت ۱۰ کیلومتر مربع واقع شده و شامل بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار پنل خورشیدی است که با فناوری، مسیر خورشید را از شرق به غرب دنبال می کنند و روبات هایی نیز شبانه با استفاده از آب به پاکسازی آنها می پردازند.

ظرفیت تولیدی این نیروگاه ۸۰۰ مگاوات است که خواهد توانست حدود ده درصد از مصرف برق قطر در زمان اوج مصرف را تامین کند.