جدیدترین اقدام اردن در عرصه انرژی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اردن امروز شنبه نیروگاه «بینونه» که بزرگترین نیروگاه خورشیدی این کشور محسوب می شود با ظرفیت تولید ۲۰۰ مگاوات را افتتاح کرد.

بر اساس این گزارش، بشر الخصاونه، نخست وزیر اردن و سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات در مراسم افتتاح این نیروگاه حضور داشتند.

این نیروگاه پروژه مشترکی بین شرکت انرژی آینده «مصدر» و مجموعه سرمایه گذاری و مدیریت دارایی «تالیری» فنلاند است.

نیروگاه بینونه به تامین نیمی از نیاز اردن به برق از منابع تجدید پذیر تا سال ۲۰۳۰ به عنوان هدفی استراتژیک برای اردن، کمک می کند.

این نیروگاه با توجه به اینکه می تواند بیش از ۵۶۰ مگاوات بر ساعت در سال انرژی تولید کند، توانایی تامین نیاز سالانه حدود ۱۶۰ هزار منزل در اردن را دارد.

نیروگاه بینونه همچنین می تواند به جلوگیری از ۳۶۰ هزار تن دی اکسید کربن در سال کمک کند.