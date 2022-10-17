انصراف استرالیا ازشناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که استرالیا از به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت این رژیم جعلی عقب نشینی کرده است.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین ضمن اعلام این خبر افزودند: سایت وزارت امور خارجه استرالیا اظهارات نخست وزیر سابق این کشور درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت «اسرائیل» را از پورتال خود حذف کرده است.

این خبر در حالی است که استرالیا پیشتر اعلام کرده بود که بیت‌المقدس را به جای تل‌آویو به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت می‌شناسد.

«اسکات موریسون» نخست وزیر سابق استرالیا اواسط دسامبر سال ۲۰۱۸ در سخنانی اعلام کرد که درباره به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال احتمالی سفارت استرالیا به این شهر فکر می‌کند. موریسون در عین حال گفته بود که انتقال سفارت کشورش از تل‌آویو به بیت‌المقدس منوط به نتیجه روند توافق صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطین خواهد بود.

گفتنی است که نمایندگان اپوزیسیون استرالیا در واکنش به این تصمیم موریسون بر این باور بودند که او با این اقدام در پی جلب حمایت بیشتر آمریکا به عنوان متحد اصلی این کشور و نیز جلب آرای شهروندان یهودی کشورش در انتخابات بعدی است.

اسکات موریسون از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به عنوان سی امین نخست وزیر استرالیا فعالیت کرد و سپس جای خود را به «آنتونی آلبانیزی» نخست وزیر فعلی این کشور داد.