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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۴۵

سرپرست آموزش و پرورش لرستان مطرح کرد؛

صرف ۳ میلیارد برای احداث فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای در لرستان

صرف ۳ میلیارد برای احداث فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای در لرستان

خرم‌آباد- سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان از صرف سه میلیارد تومان برای احداث فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای موفق طرح شهید سلیمانی در سطح کشور که با هدف متناسب سازی و بهینه سازی فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای اظهار داشت: خوشبختانه در این طرح ۳۳ چمن مصنوعی، پنج سالن ورزشی سقف بلند، شش زمین ساحلی و ۱۴ کلاس درس تربیت بدنی به لرستان اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به پیشرفت مطلوب این پروژه‌ها در سطح لرستان افزود: امروز چهار زمین چمن مصنوعی، سه زمین ساحلی و ۱۴ کلاس درس تربیت بدنی در استان به بهره برداری رسید که اعتباری بیش از سه میلیارد تومان برای این طرح‌ها هزینه شده است.

کد مطلب 5612112

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