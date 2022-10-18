به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای موفق طرح شهید سلیمانی در سطح کشور که با هدف متناسب سازی و بهینه سازی فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای اظهار داشت: خوشبختانه در این طرح ۳۳ چمن مصنوعی، پنج سالن ورزشی سقف بلند، شش زمین ساحلی و ۱۴ کلاس درس تربیت بدنی به لرستان اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به پیشرفت مطلوب این پروژه‌ها در سطح لرستان افزود: امروز چهار زمین چمن مصنوعی، سه زمین ساحلی و ۱۴ کلاس درس تربیت بدنی در استان به بهره برداری رسید که اعتباری بیش از سه میلیارد تومان برای این طرح‌ها هزینه شده است.