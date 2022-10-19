به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دویست و نود و نهمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، که ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزار شد، نقل و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، به تصویب رسید.

متن مصوبه به شرح ذیل است:

۱. نقل و انتقال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، با رعایت سند آمایش آموزش عالی کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) و موافقت هیأت‌های اجرایی جذب مؤسسات مبدا و مقصد، امکان‌پذیر است.

۲. نقل و انتقال اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، با موافقت رؤسای مؤسسات مبدا و مقصد، با رعایت سند آمایش عالی کشور و تأیید وزیر مربوطه (وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) امکان‌پذیر خواهد بود.

۳. نقل و انتقال اعضای هیأت علمی نیروهای نظامی، انتظامی، و امنیتی تابع شرایط و ضوابط و مقررات خاص مربوطه هستند. (مصوبات و تصمیمات مغایر با این مصوبه منسوخ و ملغی الاثر خواهد بود)».