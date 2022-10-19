چراغ بزم «فیلم کوتاه» در «ملت» روشن شد/ فرصت صله رحم سینمادوستان

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس سینمایی «ملت» تهران از امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه میزبان برگزاری سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، به‌عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی کشور خواهد بود.

آیین افتتاحیه این دوره از جشنواره به سنت هر ساله و به‌دور از زرق و برق‌های مرسوم و بسیار مختصر برگزار شد و طی آن مهدی آذرپندار دبیر جشنواره به فیلمسازان و مخاطبان خیرمقدم گفت.

در این مراسم که در آغاز اولین سانس اکران فیلم‌های بخش مسابقه ملی این رویداد برگزار شد، آذرپندار خطاب به مخاطبان حاضر در سالن گفت: فقط آمدم تا به شما خیر مقدم بگوییم که تشریف آوردید. حالا سال فیلم کوتاه را تحویل کردید و امیدوارم آیین صله رحم اهالی فیلم کوتاه به خوبی برگزار شود و قهر از خانواده فیلم کوتاه دور باشد. امید داریم در این دوره از جشنواره برای فیلم‌ها بهترین اتفاق بیفتد.

مدیر انجمن سینمای جوانان ایران افزود: ممنونم در این شرایطی که همه از ابعاد آن مطلع هستیم به جشنواره آمده‌اید. برگزاری جشنواره برای این نیست که بگوییم خواسته‌ای بوده و نتیجه‌ای نداده است، بلکه به نظرم در برگزاری این رویداد موفقیتی برای همه وجود دارد؛ برای همه آنهایی که فیلم دارند، برای برگزارکنندگان و برای جامعه فیلم کوتاه. ممنونم که آمدید و امیدوارم بهترین اتفاقات برای همه رخ بدهد.

پس از این سخنان که در حضور جمعی از فیلمسازان و مخاطبان علاقه‌مند حاضر در پردیس ملت همزمان با اولین روز اکران فیلم‌ها ایراد شد، جشنواره سی‌ونهم با آغاز اکران فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران، رسماً آغاز به کار کرد.

چگونه می‌توان به تماشای فیلم‌های جشنواره نشست؟

علاقه‌مندان به سینمای کوتاه می‌توانند از همین امروز و مطابق با جدول اکران منتشرشده از سوی ستاد برگزاری جشنواره در محل پردیس سینمایی ملت به تماشای فیلم‌های منتخب خود بنشینند.

امروز اعلام شد که این رویداد برخلاف دو دوره گذشته که به دلیل مواجهه با بحران کرونا امکان گردهم آمدن فیلمسازان و مخاطبان در سالن سینما وجود نداشت، جشنواره هیچ اکران آنلاینی ندارد و همه فیلم‌ها تنها در پردیس ملت روی پرده می‌رود.

وقتی دبیر زیر بار تعطیلی جشنواره نرفت

از نکات مهم درباره این دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران، حرف و حدیث‌هایی بود که طی هفته‌های اخیر و متأثر از ناآرامی‌ها در محافل سینمایی مطرح شده بود و می‌رفت تا اصل برگزاری این رویداد را تحت‌تأثیر خود قرار دهد.

این فضاسازی‌ها در حالی بود که پس از دو سال کرونایی، جشنواره سی‌ونهم در تدارک ویژه برای حضور حداکثری اهالی سینمای کوتاه در محفل برگزاری این رویداد قرار داشت و انصراف برخی سینماگران از حضور در جشنواره می‌توانست حاشیه‌هایی را برای آن رقم بزند.

در این شرایط و با تصمیم‌گیری به موقع مسئولان برگزاری، گروهی از سینماگرانی که متقاضی لغو برگزاری جشنواره در شرایط فعلی بودند، با مهدی آذرپندار دبیر جشنواره به گفتگو نشستند تا به صورت مستقیم دغدغه‌های خود را مطرح کنند.

در آن نشست سینماگران از مساعد نبودن فضا و شرایط برای برگزاری جشنواره گفتند اما آذرپندار تأکید کرد جا به جایی زمان جشنواره به معنای تلاقی زمانی آن با جشنواره‌ها و رویدادهای بین‌المللی دیگر است و در واقع ممکن است به عدم برگزاری جشنواره منجر شود. ضمن اینکه کسی از آینده این اتفاقات و شدت و ضعف آن نیز خبر ندارد. پس به تعویق افتادن جشنواره ممکن نیست.

آذرپندار چند روز بعد از این دیدار، در نشست خبری خود صراحتاً عنوان کرد که برخی از فیلمسازان و استادان نشست‌های تخصصی جشنواره به دلیل تهدید و فشارهای مجازی و تلفنی متن انصراف خود را در فضای مجازی نوشته‌اند اما تا دقیقه نود با آنها برای حضورشان مذاکره خواهد شد. او همچنین به این موضوع اشاره کرد که تصمیم آنها برای خروج از جشنواره و البته مواضع‌شان تا جایی که در حیطه اختیارات اوست، تبعاتی برای سینماگران نخواهد داشت.

با وجود تمام این حواشی اما جشنواره سی‌ونهم فیلم کوتاه از صبح امروز و در موعد مقرر به‌صورت رسمی آغاز به‌کار کرد تا مهمترین رویداد سینمای ایران در حوزه فیلم کوتاه، میزبان سینماگران و مخاطبان فعال در این حوزه باشد.

اکران فیلم‌های سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تا دوم آبان ماه در پردیس سینمایی ملت برقرار خواهد بود.