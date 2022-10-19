جلسه روز شنبه برای رای اعتماد به کابینه عراق برگزار می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، یکی از اعضای فراکسیون حقوقی پارلمان عراق به موضع گیری درباره آخرین روند تشکیل کابینه عراق پرداخت.

عارف الحمامی عضو فراکسیون حقوقی پارلمان عراق اعلام کرد: تاکنون به شکل رسمی جلسه روز شنبه درباره رای اعتماد به کابینه، ابلاغ نشده است.

وی افزود: احتمال تعویق جلسه تا کامل شدن اسامی وزیران کابینه وجود دارد.

الحمامی در عین از آمادگی برای برگزاری این جلسه خبر داد.

پیش از این شبکه خبری روسیا الیوم به نقل از منابع خاص خود از آماده باش کامل نیروهای امنیتی عراق به منظور تشکیل دولت جدید این کشور خبر داده و اعلام کرده بود که دستگاه‌های امنیتی عراق از تاریخ ۲۴ ماه اکتبر جاری (۲ آبان) در حالت آماده باش قرار خواهند گرفت و این وضعیت تا ۲۶ اکتبر (۴ آبان) ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که محمد شیاع السودانی نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه عراق گفت که بحث و بررسی با تمام گروه‌ها و مؤلفه‌های این کشور به منظور تشکیل دولت در جریان است.

محمد شیاع السودانی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه پیشتر اعلام کرده بود که برنامه دولت وی بر ابعاد خدماتی و اقتصادی زندگی شهروندان متمرکز است وهیچ طرف کارآمد و فعالی از مشارکت در این مسیر کنار گذاشته نخواهد شد.

ائتلاف «ادارة الدولة» در عراق شنبه را موعد رأی اعتماد به دولت جدید عراق اعلام کرد. بر اساس این گزارش، در بیانیه این ائتلاف آمده است که روز گذشته نشستی برای بررسی تشکیل دولت در دفتر محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق برگزار شد.

در این نشست آخرین تحولات سیاسی کشور و لزوم تسریع در تشکیل دولت خدمتگزار بررسی شد.