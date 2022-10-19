فعالیت ۱۸ مرکز معاینه فنی خودرو در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیرین‌زاده بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از مراکز معاینه فنی استان اردبیل اظهار کرد: در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۸۷ درصد خودروها در این استان در آزمون‌های معاینه فنی قبول و برای آنها گواهی صادر شده است.

وی تصریح کرد: در همین مدت ۲۰ هزار و ۶۸۲ خودروی سنگین و نیمه سنگین در استان اردبیل به مراکز معاینه فنی در نقاط مختلف استان اردبیل مراجعه و از این تعداد ۱۸ هزار و ۶۸ خودرو با قبولی در معاینه فنی موفق به اخذ گواهی و ۲ هزار و ۶۱۴ خودرو در طی فرآیند یاد شده مردود شدند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: ۱۵ هزار و ۹۱۴ خودرو در معاینات فنی اولیه و ۲ هزار و ۱۵۴ خودرو نیز بعد از اصلاح عیوب خودرو در معاینات فنی بعدی موفق به اخذ گواهی شدند.

شیرین‌زاده افزود: تعداد خودروهای قبولی در آزمون‌های معاینه فنی در ۶ ماهه اول امسال در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه مابقی خودروها نیز باید بعد از رفع ایراد معاینه فنی دریافت کنند، خاطرنشان کرد: مراکز معاینه فنی خودرو نقش مهمی در جلوگیری از آلودگی هوا دارند و بر اساس قانون هوای پاک تمامی خودروهای سبک، سنگین و نیمه سنگین باید معاینه فنی داشته باشند.

شیرین‌زاده با بیان اینکه خودروهای فاقد معاینه فنی جریمه می‌شوند، اضافه کرد: علاوه بر بررسی مسائل فنی خودروها، تست آلایندگی و سنجش گازهای خروجی از خودروها در مراکز معاینه فنی مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به متصل بودن تمامی مراکز به سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران)، نتایج حاصل از تست خودروها رصد شده و در صورت عدم وجود مشکل، گواهی معاینه فنی صادر می‌شود.

شیرین‌زاده با بیان اینکه تمامی وسایل نقلیه موتوری اعم از سنگین و نیمه سنگین موظف هستند در دوره‌های زمانی مشخص و منظم نسبت به انجام آزمون معاینات فنی، ایمنی و آلایندگی در مراکز مجاز معاینه فنی اقدام کنند، اظهار کرد: کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد خودروها از جمله اهداف تأسیس مراکز معاینه فنی خودرو است.

وی انجام به موقع معاینه فنی خودرو را یکی از عوامل مهم در مدیریت منابع آلاینده هوا برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه بین ۶۰ تا ۸۰ درصد آلودگی هوا در کشور توسط وسایل نقلیه و خودروها ایجاد می‌شود، امیدواریم رانندگان با مراجعه به موقع به مراکز معاینه فنی با اطمینان از بی‌نقص بودن خودرو، در کاهش آلودگی هوا هم سهیم باشند.

شیرین‌زاده مدت اعتبار برگه‌های معاینه فنی صادر شده را برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین با عمر ۱۰ سال را ۶ ماه و برای خودروهای با عمر بالای ۱۰ سال را سه ماه اعلام کرد.

وی گفت: بر اساس قانون هوای پاک، دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه سنگین شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از فعالیت ۱۸ مرکز معاینه فنی خودرو در مناطق مختلف این استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۴ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و چهار مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین است که سه مرکز در شهرستان اردبیل و یک مرکز نیز در شهرستان پارس‌آباد به رانندگان ارائه خدمات می‌کند.