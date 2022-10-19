فرهاد فروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت کوهستانی استان کرمانشاه، اظهار کرد: استان کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن بر روی گسل‌های کوه‌های زاگرس با خطرات بالایی از وقوع زلزله رو به رو است.

وی با بیان زلزله‌خیز بودن استان کرمانشاه و وقوع زلزله‌های تاریخی، افزود: «گسل اصلی عهد حاضر زاگرس» از مهم‌ترین گسل‌های منطقه زاگرس است که از اطراف کامیاران تا میانراهان و اطراف صحنه و نیز از جنوب کنگاور تا سمت نهاوند و استان همدان کشیده شد است.

مسئول شبکه لرزه‌نگاری استان کرمانشاه تصریح کرد: زلزله ۱۳۹۶ در شهرستان سرپل ذهاب، قصرشیرین، ازگله که بزرگی آن ۷.۳ ریشتر بوده از بزرگترین و مهمترین زلزله‌های رخ داده در استان کرمانشاه است و گسل تاریخی نام برده نیز تاکنون ویرانی‌های زیادی را رقم زده است.

فروزی با بیان اینکه وجود مجموع گسل‌های فعال در رشته کوه زاگرس منتهی به استان کرمانشاه همواره این استان را در معرض خطر قرار داده، خاطر نشان کرد: تاکنون زمان و مکان وقوع زلزله قابل پیش‌بینی نبوده و حتی اگر امکان شناسایی هم ایجاد شود توانایی جلوگیری از آن وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: آگاهی عمومی و آموزش دادن به عموم مردم و همچنین مقاوم سازی سازه‌های شهری تنها راه کاهش تبعات و اثرات مخرب زلزله برای کاهش خسارات جانی و مالی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه با تاکید بر پایش گسل‌ها در دوره بازگشتی زلزله‌ها، بیان کرد: پایش گسل‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که تا حدودی می‌توان احتمال وقوع زلزله و پیش آگاهی لازم از آن را به دست آورد که هرچه تعداد ایستگاه‌ها در اطراف چشمه‌های لرزه‌ای بیشتر باشد پایش بهتر و دقیق‌تری صورت می‌گیرد.

فروزی مطرح کرد: هفت ایستگاه لرزه‌نگاری در استان کرمانشاه وجود دارد که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با شروع فصل پاییز تعداد ایستگاه‌های لرزه‌نگار به ۱۲ مورد افزایش خواهد یافت تا پوشش مناسب‌تری از مناطق زلزله خیز صورت گیرد.‌