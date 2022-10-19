فعالیت انجمن اولیا و مربیان ۲۰۰۰ مدرسه استان بوشهر از سرگرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان در یکی از دبیرستان‌های دخترانه بوشهر برگزار شد اظهار داشت: انجمن اولیا و مربیان در سال ۱۳۴۶ با این عنوان پایه گذاری شده و از آن سال تا کنون، اولیا مدارس همکاری و مشارکت خوبی در زمینه آموزشی، پرورشی و تربیتی مدارس داشته‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: امسال که بعد دو سال و نیم از شیوع ویروس کرونا، آموزش در مدارس، حضوری شده است، انجمن اولیا و مربیان در ۲ هزار مدرسه استان فعالیت خود را همزمان با هفته پیوند اولیا و مربیان آغاز کرده است.

وی گفت: بیشترین بخش مشارکت اولیا با مدارس مشارکت فرهنگی و علمی و بخش کوچکی از آن مادی است.

لزوم مشارکت در امور مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه مدرسه به تنهایی نمی‌تواند در تربیت دانش آموزان موفق باشد اضافه کرد: نظام تعلیم و تربیت برای موفقیت نیازمند مشارکت والدین است.

وی ادامه داد: اگر بین اولیا و مدرسه، ارتباط دوسویه و تعادل سازنده برقرار باشد مدرسه قادر است از ظرفیت‌های علمی، اداری، آموزشی و دانش اولیا برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند.

موحدی بیان کرد: هفته پیوند اولیا و مربیان از روز شنبه ۲۴ مهر شروع شده و تا ۳۰ مهر ادامه خواهد داشت.