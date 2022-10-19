استقبال جنبش جهاد اسلامی فلسطین از احیای روابط حماس و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، خضر حبیب از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت که این جنبش از احیای روابط میان حماس و سوریه و تقویت محور مقاومت استقبال می کند.

وی با تاکید بر اینکه احیای روابط میان حماس و سوریه باعث خشم مقامات صهیونیست می شود، افزود: احیای روابط میان طرفین به نفع ملت و مسئله فلسطین و امت اسلام است.

این رهبر فلسطینی با بیان اینکه موضع سوریه در قبال رژیم صهیونیستی ثابت است، افزود: دمشق حامی و پشتیبان مقاومت فلسطین بوده است.

گفتنی است، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه امروز چهارشنبه با هیئتی متشکل از شماری از رهبران و نمایندگان گروه‌ها و جناح‌های فلسطینی دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار که در دمشق برگزار شد، نتایج گفتگوهای آشتی ملی که در روزهای گذشته بین گروه‌های فلسطینی در الجزایر انجام شد و همچنین راه‌های تقویت این گفتگوها را مورد بحث و بررسی قرار دادند تا روند مصالحه با تشدید مقاومت مردمی علیه اشغالگری اسرائیل و جنایات مستمر آن در سرزمین‌های فلسطینی همخوانی داشته باشد.

قابل ذکر است که در هیئت گروه‌های فلسطینی «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی، «طلال ناجی» دبیرکل فرماندهی جبهه مردمی، «محمد قیس» دبیرکل سازمان صاعقه، «زیاد الصغیر» دبیر کل جنبش فتح انتفاضه، «جمیل مزهر» معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، «فهد سلیمان» معاون دبیرکل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، «خالد عبدالمجید» دبیرکل جبهه مبارزه مردمی فلسطین، «یوسف مقده» دبیرکل جبهه آزادیبخش فلسطین، «خلیل الحیه» عضو دفتر سیاسی حماس و «سمیر الرفاعی» سفیر فلسطین در سوریه حضور داشتند.