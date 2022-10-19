استقبال شورای امنیت از توافق ترسیم مرزها میان بیروت و تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل متحد از توافق ترسیم مرزها میان لبنان و رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به نزاع در مرزهای دریایی مشترک میان طرفین استقبال کرد.

سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: اعضای شورای امنیت از توافق میان تل آویو و بیروت برای پایان دادن به نزاع در مرزهای دریایی مشترک و ترسیم دائمی مرزها میان طرفین استقبال می‌کند.

شورای امنیت در بیانیه خود این توافق را اقدامی بزرگ خواند که در تحقق ثبات، امنیت و شکوفایی در منطقه سهیم خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: توافق میان بیروت و تل آویو به نفع دو طرف خواهد بود و به آنها اجازه خواهد داد به صورت عادلانه از منابع انرژی در شرق دریای مدیترانه استفاده کنند.

گفتنی است پیش از یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که بیروت و تل آویو به یک توافق تاریخی در زمینه ترسیم مرزهای دریایی رسیده‌اند. ایال حولاتا رئیس کمیته امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در توئیتی از رسیدن بیروت و تل آویو به یک توافق تاریخی در زمینه ترسیم مرزهای دریایی خبر داده بود. البته با وجود اینکه این دو مقام ارشد صهیونیست از دستاورد مهم تل آویو در این توافق سخن به میان آورده‌اند، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در موضعی متفاوت، مواضع آنها را زیر سوال برده است. نتانیاهو در این باره گفت: این یک توافق تاریخی نیست بلکه یک تسلیم تاریخی در برابر لبنان است.

هفته گذشته پیش نویس توافق ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا به بیروت و تل آویو ارائه شد و مقامات لبنانی درباره آن ابراز رضایت مندی کردند. این توافق از سوی بیروت تأیید شده است و برای اعلام نهایی در روزهای آینده مانع جدی ندارد.